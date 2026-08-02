Ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο οικονομικών ενισχύσεων και αποζημιώσεων θέτει σε εφαρμογή η Γενική Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ.) για την άμεση ανακούφιση των πληγέντων.

Αμέσως μετά την εκδήλωση ενός καταστροφικού φαινομένου, εξειδικευμένα κλιμάκια μηχανικών της Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ. σπεύδουν στις πληγείσες περιοχές για τη διενέργεια μετακαταστροφικών ελέγχων.

Οι αυτοψίες αυτές πραγματοποιούνται προκειμένου να εντοπιστούν τα επικίνδυνα κτήρια να εκτιμηθεί εάν οι βλάβες καθιστούν τα κτήρια ακατάλληλα για χρήση και να διαπιστωθεί η έκταση των ζημιών, ώστε να οριοθετηθεί η πληγείσα περιοχή και να χορηγηθούν τα ανάλογα επιδόματα.

Τα πρώτα επιδόματα

Μετά την κήρυξη μιας περιοχής σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης και την ολοκλήρωση των ελέγχων, ενεργοποιούνται οι πρώτες οικονομικές ενισχύσεις:

Επίδομα πρώτων βιοτικών αναγκών: Ύψους 600 € για τις κύριες κατοικίες που έχουν πληγεί.

Ύψους για τις κύριες κατοικίες που έχουν πληγεί. Επίδομα επισκευαστικών εργασιών & οικοσυσκευής: Έως 6000 € για κύριες κατοικίες. Για τις δευτερεύουσες κατοικίες, το ποσό της ενίσχυσης διαμορφώνεται στο 50%.

Πώς και πότε υποβάλλεται η αίτηση στον Δήμο

Οι πληγέντες πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση στον οικείο Δήμο το ταχύτερο δυνατό και αυστηρά εντός 45 ημερών από την εκδήλωση της φυσικής καταστροφής.

Τα απαιτούμενα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά είναι τα εξής:

Αντίγραφο του Δελτίου Αυτοψίας της Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ.

της Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ. Τα φορολογικά έντυπα Ε1 και Ε9 του τελευταίου φορολογικού έτους

του τελευταίου φορολογικού έτους Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

Σε περίπτωση ΑμεΑ, η απόφαση ή βεβαίωση χορήγησης επιδόματος αναπηρίας από τον ΟΠΕΚΑ

Πληροφορίες: Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Αιγαίου & Κρήτης (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Α.Κ.) | Τηλ.: 2131331434 | Email: daefkak@civilprotection.gr

Στεγαστική συνδρομή και επιδότηση ενοικίου

Σε δεύτερο χρόνο, μετά την έκδοση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Κ.Υ.Α.) για την επίσημη «οριοθέτηση» των πληγεισών περιοχών, τίθενται σε εφαρμογή επιπλέον μέτρα στήριξης:

Επιδότηση προσωρινής στέγασης: Κυμαίνεται από 300 € έως 500 € για πολίτες που έχασαν τη δυνατότητα διαμονής στην κύρια κατοικία τους. Στεγαστική Συνδρομή (Σ.Σ.): Χορηγείται για την επισκευή ή την ανακατασκευή των κτηρίων που ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα ή επιχειρήσεις, καλύπτοντας το 100% μέσω Δωρεάν Κρατικής Αρωγής (Δ.Κ.Α.).

Για τις ενισχύσεις αυτές απαιτείται αίτηση απευθείας στην αρμόδια υπηρεσία της Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ., ενώ οι αποκλειστικές προθεσμίες και τα επιπλέον δικαιολογητικά καθορίζονται αναλυτικά στην εκάστοτε Κ.Υ.Α.

Πληροφορίες: Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Κεντρικής Ελλάδος (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε.) | Τηλ.: 2131331286 | Email: daefkke@civilprotection.gr