Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει η φωτιά στην Αιγιάλεια, ωστόσο παραμένει σε εξέλιξη, σύμφωνα με την Πυροσβεστική.

Το πρωί της Κυριακής 2 Αυγούστου, δύο πυροσβεστικά ελικόπτερα ξεκίνησαν τις ρίψεις νερού πάνω από το πύρινο μέτωπο και ταυτόχρονα ισχυρές επίγειες δυνάμεις συνεχίζουν να δίνουν μάχη με τις φλόγες.

Ειδικότερα, στην περιοχή επιχειρούν περίπου 100 πυροσβέστες, με τέσσερις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 30 οχήματα, ενώ καθ΄ όλη την διάρκεια της νύχτας οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να κρατήσουν τη φωτιά μακριά από κατοικημένες περιοχές.

«Διάσπαρτες εστίες φωτιάς αντιμετωπίζουν οι επίγειες και εναέριες δυνάμεις πυρόσβεσης στην περιοχή της Αιγιάλειας», ανέφερε ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, Νίκος Καραΐσκος.

Όπως πρόσθεσε ο αντιδήμαρχος, «κύριο μέλημα των πυροσβεστικών δυνάμεων είναι να μην υπάρξει κάποια αναζωπύρωση, που θα μπορούσε να επιδεινώσει την κατάσταση», ενώ συμπλήρωσε ότι «οι περισσότερες διάσπαρτες εστίες, βρίσκονται σε δύσβατα σημεία».