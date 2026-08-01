Σε εξέλιξη παραμένει η φωτιά που ξέσπασε στο Αίγιο, με την πυρκαγιά να καίει στις Νεραντζιές αγροτοδασική έκταση από το απόγευμα της Παρασκευής 31/07.

Στον Νέο Ερινεό, κάηκε ολοσχερώς ένα σπίτι, παρότι υπήρχαν τέσσερις δεξαμενές νερού.

Ενισχύονται οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής

Σκληρή μάχη με τις φλόγες και τους ισχυρούς ανέμους έδωσαν καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας οι πυροσβέστες, με τις περιοχές Αρραβωνίτσα και Νέο Ερινεό να εκκενώνονται προληπτικά μετά από μηνύματα του 112.

Με το ξημέρωμα, οι επίγειες δυνάμεις ενισχύθηκαν σημαντικά από αέρος.

Αυτή τη στιγμή στο μέτωπο επιχειρούν 83 πυροσβέστες με 25 οχήματα, 4 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 6ης και 9ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 4 αεροσκάφη με 2 ελικόπτερα.

Πολύτιμη είναι και η συνδρομή από υδροφόρες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Δήμου Αιγιαλείας.