Σε πλήρη εξέλιξη παραμένει η πυρκαγιά που ξέσπασε το απόγευμα της Παρασκευής στο Αίγιο.

Οι ισχυροί άνεμοι που συνεχίζουν να πνέουν στην περιοχή, τροφοδοτούν ασταμάτητα αναζωπυρώσεις, καθιστώντας το έργο της κατάσβεσης εξαιρετικά δύσκολο.

Στις 11.20 το πρωί του Σαββάτου 01/08, μέσω 112, δόθηκε νέα εντολή απομάκρυνσης από τις περιοχές Αρραβωνίτσα, Συνανιά, Αγ. Θεοδώρους και Λιδορίκι.

Χαρακτηριστικό της έντασης του πύρινου μετώπου είναι το γεγονός ότι στον Νέο Ερινέο μια βίλα κάηκε ολοσχερώς, παρότι διέθετε πισίνα και τέσσερις δεξαμενές νερού.

Με το πρώτο φως της ημέρας ενεργοποιήθηκαν αμέσως τα εναέρια μέσα, πραγματοποιώντας συνεχείς ρίψεις νερού. Στο μέτωπο επιχειρούν 4 πυροσβεστικά αεροπλάνα και 2 ελικόπτερα, σε μια προσπάθεια να ανακόψουν την πορεία της φωτιάς.

Στο έδαφος δίνουν μάχη 83 πυροσβέστες με 25 οχήματα, καθώς και 4 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 6ης και 9ης ΕΜΟΔΕ.

Παράλληλα, το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνδράμουν ουσιαστικά η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και ο Δήμος Αιγιαλείας με τη διάθεση υδροφόρων οχημάτων.

Μάχη με τις φλόγες έδωσαν, καθ΄ όλη την διάρκεια της νύχτας, πυροσβεστικές δυνάμεις στις Νεραντζιές της Αιγιάλειας, προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά.

Μέσω του 112, οι κάτοικοι των κοινοτήτων Αρραβωνίτσας και Νέου Ερινέου κλήθηκαν να απομακρυνθούν προληπτικά και άμεσα, ώστε να μην κινδυνεύσουν από την εξέλιξη της πυρκαγιάς.

Ειδικότερα, οι κάτοικοι του Νέου Ερινέου κλήθηκαν να κινηθούν προς την Εθνική Οδό Αθηνών–Πατρών, ενώ όσοι βρίσκονταν στην Αρραβωνίτσα έλαβαν οδηγία να απομακρυνθούν μέσω της 28ης Επαρχιακής Οδού προς τα Σελιανίτικα.

Πηγή: tempo24