Σοβαρά προβλήματα και συνθήκες ακραίου κινδύνου προκαλούν οι θυελλώδεις άνεμοι που σαρώνουν εκτεταμένες περιοχές της χώρας, με τις ριπές να ξεπερνούν κατά πολύ τα επίπεδα ασφαλείας και να δημιουργούν αποπνικτική και επικίνδυνη ατμόσφαιρα.

«Τερμάτισαν» τα κοντέρ σε Κάρυστο και Πεντέλη

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία των μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (meteo.gr), οι άνεμοι έφτασαν σε ταχύτητες που προκαλούν δέος.

Το μεγαλύτερο ρεκόρ καταγράφηκε στην Κάρυστο, όπου οι ριπές του ανέμου άγγιξαν τα εκπληκτικά 130 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ σε εφιαλτικά επίπεδα κινήθηκε η ένταση και στην Αττική. Συγκεκριμένα, στον σταθμό της Πεντέλης οι ριπές έφτασαν τα 112 χλμ./ώρα, προκαλώντας έντονη ανησυχία για την πτώση δέντρων, κλαδιών και ζημιών σε υποδομές.

Σε κόκκινο συναγερμό για πυρκαγιές

Η συνδυασμένη επίδραση των υψηλών ταχυτήτων του ανέμου και της χαμηλής υγρασίας διατηρεί τον δείκτη επικινδυνότητας για την εκδήλωση και ταχύτατη εξάπλωση πυρκαγιών στο ανώτατο επίπεδο.

Οι Αρχές και η Πολιτική Προστασία απευθύνουν αυστηρή σύσταση προς τους πολίτες να αποφεύγουν κάθε θερμή εργασία στο ύπαιθρο, να ασφαλίσουν αντικείμενα που μπορεί να παρασυρθούν από τον άνεμο, και να επιδείξουν τη μέγιστη δυνατή προσοχή στις μετακινήσεις τους.

Με πληροφορίες από το meteo.gr