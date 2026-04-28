Αναστάτωση προκλήθηκε το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου στο Παγκράτι, με 59χρονο που επιτέθηκε σε 22χρονη επειδή δεν μπορούσε να την περιμένει να παρκάρει.

Ο μοτοσικλετιστής ταυτοποιήθηκε, όμως ακόμη δεν έχει εντοπιστεί, καθώς μετά το περιστατικό τράπηκε σε φυγή.

«Η ταυτοποίηση έγινε τόσο από τα στοιχεία της μηχανής, όσο και από την εξέταση της 22χρονης η οποία έχει αναγνωρίσει ανεπιφύλακτα τον δράστη» δήλωσε στην ΕΡΤ η εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου.

«Έχει λήξει η διαδικασία του αυτοφώρου. Η δικογραφία που σχηματίστηκε για επικίνδυνη σωματική βλάβη σε βάρος της νεαρής γυναίκας θα παραδοθεί στην αρμόδια Εισαγγελία και αναμένουμε κάποια είδους προκαταρκτική (σ.σ. διαδικασία) ώστε να κληθεί ο δράστης να απολογηθεί είτε να κληθεί από τις εισαγγελικές Αρχές», συμπλήρωσε.

Η νεαρή κοπέλα που δέχθηκε την επίθεση αφού έλαβε εξιτήριο από το νοσοκομείο υπέβαλε μήνυση κατά αγνώστου και αναγνώρισε τον δράστη από φωτογραφίες που της υπέδειξαν οι αστυνομικοί.

Το χρονικό της επίθεσης

Μια 22χρονη γυναίκα κατέληξε στο νοσοκομείο, τραυματισμένη για ασήμαντη αφορμή, καθώς ένας μοτοσικλετιστής εκνευρίστηκε με την προσπάθειά της να σταθμεύσει το όχημά της και της επιτέθηκε, με σπρωξίματα και γροθιές.

Το περιστατικό βίας σημειώθηκε στο Παγκράτι το απόγευμα του Σαββάτου, αποδεικνύοντας για μία ακόμη φορά ότι οι δρόμοι της πρωτεύουσας μετατρέπονται όλο και πιο συχνά πλέον σε … ρινγκ, με τους οδηγούς να πιάνονται στα χέρια και να διαπληκτίζονται χωρίς σπουδαίο λόγο.

Ειδικότερα, στην οδό Αριστοξένους, στην περιοχή του Παγκρατίου, η 22χρονη οδηγός δέχτηκε επίθεση, σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΑΝΤ1, καθώς επιχειρούσε να παρκάρει σε μία θέση, την οποία διεκδίκησε ταυτόχρονα και ένας ηλικιωμένος οδηγός. Την ίδια ώρα που τα δύο οχήματα είχαν σταματήσει στο σημείο, πίσω τους υπήρχε ένας μοτοσικλετιστής με το δικό του όχημα, που δεν μπορούσε να περάσει.

Ο 59χρονος οδηγός της μοτοσικλέτας, αντέδρασε με εκνευρισμό, καθώς δεν μπορούσε να περιμένει τις μανούβρες που έκανε η οδηγός και άρχισε να φωνάζει και να βρίζει. Όταν η γυναίκα βγήκε από το όχημά της για να διαμαρτυρηθεί, εκείνος της επιτέθηκε με σπρωξίματα και την στρίμωξε πάνω στις λαμαρίνες του αυτοκινήτου, συνεχίζοντας να την χτυπά.

Σύμφωνα με την καταγγελία που έγινε, ο άνδρας την χτύπησε στο πρόσωπο και την έσπρωξε με δύναμη στο έδαφος. Στη συνέχεια μπήκε σε πολυκατοικία της περιοχής, προκειμένου να κρυφτεί.

Αμέσως μετά το περιστατικό, η οδηγός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες, όπου διαπιστώθηκε ότι υπέστη κάταγμα στο πόδι, ενώ κατήγγειλε και το συμβάν στις Αρχές.