Στη Σητεία της Κρήτης συνεχίζεται για τις τρεις επόμενες ημέρες η δράση «Ερχόμαστε Εμείς σε Εσάς!» της Πολεμικής Αεροπορίας.

Το κοινό θα έχει τη δυνατότητα να ζήσει την εμπειρία της πτήσης και νιώσει την αδρεναλίνη ενός πραγματικού μαχητικού αεροσκάφους μέσα από προσομοιωτές F-16 και F-35.

Η Πολεμική Αεροπορία καλεί τους πολίτες να επισκεφθούν το αίθριο του ξενοδοχείου Ίτανος, στη Σητεία της Κρήτης, σήμερα, Παρασκευή 15 Μαΐου, από τις 09:00 έως τις 15:00, αύριο, Σάββατο 16 Μαΐου, από τις 11:00 έως τις 17:00 και την Κυριακή 17 Μαΐου, επίσης 11:00 με 17:00.