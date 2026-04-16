Στη σύλληψη ενός 27χρονου προχώρησε η αστυνομία την Τετάρτη (15/4) Απριλίου στην Αθήνα, καθώς φέρεται να επιχείρησε να εισαγάγει με ταχυδρομικό δέμα ακατέργαστη κάνναβη υδροπονικής καλλιέργειας (skunk).

Σύμφωνα με ΕΛ.ΑΣ., το δέμα εντοπίστηκε από αστυνομικούς της Δίωξης Ναρκωτικών και προερχόταν από το εξωτερικό. Στο εσωτερικό του βρέθηκαν περίπου 1,94 κιλά ακατέργαστης κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας (skunk).

Πώς έπεσε στα χέρια των Αρχών

Ακολούθησε ελεγχόμενη παράδοση του δέματος, κατά την οποία ο 27χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη τη στιγμή που το παρέλαβε.

Σε σωματική έρευνα που έγινε στον 27χρονο καθώς και στην κατοικία του, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν επιπλέον ποσότητες ναρκωτικών και εξοπλισμό.

Ειδικότερα εντοπίστηκαν:

• συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη υδροπονικής καλλιέργειας (skunk), μικτού βάρους 3 κιλών και 553 γραμμαρίων,

• συσκευασία με παραισθησιογόνα μανιτάρια μικτού βάρους 74 γραμμαρίων,

• συσκευασίες με κατεργασμένη κάνναβη μικτού βάρους 2 κιλών και 4 γραμμαρίων,

• 135 γραμμάρια MDMA,

• 90 γραμμάρια κοκαΐνης,

• 13 γραμμάρια ροζ κοκαΐνης,

• 1 κιλό βούτυρο κάνναβης,

• 4 ζυγαριές ακριβείας,

• 6 φωτοβολίδες,

• 2 καπνογόνα,

• 420 ευρώ,

• πλαστικοποιητής και

• κινητό τηλέφωνο.

Ο συλληφθείς, ο οποίος έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για υποθέσεις ναρκωτικών, οδηγήθηκε στον εισαγγελέα.