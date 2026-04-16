Viral έχει γίνει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα βίντεο τρικούβερτο γλέντι στο Μαρμάρι της νότιας Εύβοιας τις μέρες του Πάσχα.

Ειδικότερα, οι συμμετέχοντες αφού έσπασαν όλα τα πιάτα του γλεντιού, σύμφωνα με το egnomi, και δεν είχε μείνει τίποτε άλλο για να σπάσουν, τότε μπήκαν στη «μάχη» τα είδη… υγιεινής και επιστρατεύτηκαν σφυριά και ηλεκτρικά τρυπάνια, σε κεντρικό δρόμο της πόλης.

Οι σκηνές θυμίζουν έντονα την περίφημη ταινία «Όλα είναι δρόμος» του Παντελή Βούλγαρη, η οποία αφηγείται τις ιστορίες τριών ανθρώπων. Μία από αυτές είναι το «Βιετνάμ», με τον σπουδαίο ηθοποιό Γιώργο Αρμένη να δίνει ρεσιτάλ και την ατάκα «Ηλία ρίχ’ το» να μένει στην ιστορία.

