Συναγερμός σήμανε στις Αρχές το βράδυ της Κυριακής (2/8), καθώς αγνοούνται πέντε Γερμανοί που επέβαιναν σε ιστιοπλοϊκό σκάφος, που πλέει ακυβέρνητο μεταξύ της Σύμης και της βραχονησίδας Σεσκλί.

Συγκεκριμένα, στο ιστιοπλοϊκό επέβαιναν οκτώ Γερμανοί, τέσσερις άνδρες και τέσσερις γυναίκες, οι οποίοι έπεσαν στη θάλασσα για να κολυμπήσουν και παρασύρθηκαν, καθώς στην περιοχή έπνεαν πολύ ισχυροί άνεμοι με αποτέλεσμα το σκάφος να απομακρυνθεί, μετέδωσε η ΕΡΤ.

Οι δύο από αυτούς κολύμπησαν στην ακτή και ενημέρωσαν τις Αρχές ότι αγνοούνται στη θάλασσα οι υπόλοιποι, ενώ αργότερα μια ακόμη γυναίκα έφτασε στην ακτή κολυμπώντας.

Επιχειρούν τρία περιπολικά του Λιμενικού, ένα πλοίο ανοιχτής θαλάσσης, ένα σκάφος Frontex και ένα ελικόπτερο Super Puma.