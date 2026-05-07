Τη ζωή του έχασε 49χρονος μοτοσικλετιστής σε τροχαίο που σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης (06/05) στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης, στο ύψος της Μαλακοπής.

Λίγο μετά τις 20:00, ο άτυχος άνδρας κινούμενος στο ρεύμα προς τα ανατολικά, έχασε, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, τον έλεγχο της μοτοσικλέτας του, με αποτέλεσμα να επέλθει πρόσκρουση, διαδοχικά, σε πινακίδα και σε στηθαίο ασφαλείας, ενώ στη συνέχεια βγήκε εκτός του οδοστρώματος.

Διασώστες που έσπευσαν στο σημείο διαπίστωσαν τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Προανάκριση για το περιστατικό διενεργεί η Τροχαία Θεσσαλονίκης.

Πηγή: Thestival