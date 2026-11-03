Οι στενοί δεσμοί της Εναλλακτικής για τη Γερμανία (AfD) με την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ στις ΗΠΑ, αλλά και η απαίτηση για τερματισμό της στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία και επαναπροσέγγιση με τη Ρωσία, επαναβεβαιώνονται σε «δύο έγγραφα θέσεων» που παρουσίασαν οι αρμόδιοι της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος για θέματα εξωτερικής πολιτικής. Στα ίδια έγγραφα περιγράφεται ακόμη ο σχεδιασμός συνάντησης κορυφής με εκπροσώπους της Ρωσίας και των ΗΠΑ για την επαναλειτουργία των αγωγών Nord Stream.

Στα δύο έγγραφα, οι Στέφαν Κόιτερ, Μάρκους Φρονμάιερ και Γκέρολντ Ότεν αναφέρουν ότι οι ΗΠΑ και η Ευρώπη είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με κοινό πολιτισμό και ιστορία, επισημαίνοντας μάλιστα τα εκατομμύρια απογόνους Γερμανών μεταναστών – ανάμεσά τους και προσωπικότητες όπως ο σημερινός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Η AfD επιθυμεί «αμοιβαία επωφελή και ρεαλιστική διατλαντική συνεργασία» και καλωσορίζει πτυχές της αναδιάρθρωσης της εξωτερικής πολιτικής υπό τον Ντόναλντ Τραμπ, η οποία, όπως υποστηρίζει, αντιτίθεται σε αυτό που αποκαλούν «woke ιδεολογία» σε διεθνείς οργανισμούς, ενώ εδραιώνει την κυριαρχία των ΗΠΑ στο Δυτικό Ημισφαίριο. Η ΑfD χαιρετίζει επίσης την αμερικανική πολιτική για τον έλεγχο της Διώρυγας του Παναμά, για τη Βενεζουέλα, την Κούβα και τη Γροιλανδία, της οποίας ωστόσο την προσάρτηση απορρίπτει, εφόσον, διευκρινίζεται, δεν συμφωνεί η Δανία και η ίδια η χώρα. Στα έγγραφα εκφράζεται ακόμη η ικανοποίηση για την πιθανή μείωση των αμερικανικών στρατευμάτων στη Γερμανία και τη μη ανάπτυξη αμερικανικών πυραύλων επί γερμανικού εδάφους.

Στο σχετικό με τη Ρωσία έγγραφο, οι συντάκτες της AfD επαναλαμβάνουν το αίτημα για επαναλειτουργία των αγωγών Nord Stream, αναφέρονται μάλιστα σε μια συνάντηση κορυφής που πρέπει να πραγματοποιηθεί την άνοιξη στο Αμπού Ντάμπι με εκπροσώπους της Ρωσίας και των ΗΠΑ, με αντικείμενο την ευρύτερη οικονομική και ενεργειακή συνεργασία όλων των πλευρών. Επιπλέον, ζητούν τερματισμό των κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας και διακοπή της παροχής στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία. Στο έγγραφο δεν καταδικάζεται πλέον η ρωσική επίθεση εναντίον της Ουκρανίας, όπως συνέβαινε το 2022, αλλά υπογραμμίζεται ότι «ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι μια τραγωδία που πρέπει να τελειώσει το συντομότερο δυνατό με μια ειρηνική διευθέτηση η οποία θα λαμβάνει υπ’ όψιν τα συμφέροντα ασφάλειας όλων των πλευρών της σύγκρουσης». Η Ουκρανία δεν θα πρέπει να γίνει μέλος ούτε της Ευρωπαϊκής Ένωσης ούτε του ΝΑΤΟ, αλλά να παραμείνει «ουδέτερο κράτος», του οποίου η κυριαρχία θα αναγνωρίζεται και από τη Μόσχα. Ταυτόχρονα, τονίζεται ότι «η ανάκτηση όλων των εδαφών, συμπεριλαμβανομένης της Κριμαίας, είναι μη ρεαλιστική, ενώ η συνέχιση της ύπαρξης της Ουκρανίας ως κράτους και των εδαφών που θα απομείνουν έπειτα από μια εκεχειρία ή μια ειρηνευτική συμφωνία θα πρέπει να διασφαλιστεί από εγγυήτριες δυνάμεις οι οποίες κατά προτίμηση δεν εμπλέκονται στην τρέχουσα σύγκρουση».