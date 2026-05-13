Η Αυστρία αναχαίτισε δύο φορές τις τελευταίες ημέρες αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ. Τουλάχιστον δύο αμερικανικά αεροσκάφη PC-12 εντοπίστηκαν να πετούν στον αυστριακό εναέριο χώρο χωρίς την απαραίτητη άδεια. Η Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ χρησιμοποιεί γενικά αυτόν τον τύπο αεροσκαφών για σκοπούς αναγνώρισης και επιτήρησης.

Οι πιλότοι της αυστριακής αεροπορίας αναχαίτισαν τα αμερικανικά αεροσκάφη με Eurofighter. Στη συνέχεια τα PC-12 έκαναν αναστροφή και πέταξαν πίσω στο Μόναχο, όπως αναφέρει το ελβετικό διαδικτυακό μέσο 20 Minuten.

Το πρώτο περιστατικό σημειώθηκε την Κυριακή 10/5. Δύο αμερικανικά αεροσκάφη πετούσαν στην οροσειρά “Totes Gebirge” στην Άνω Αυστρία – χωρίς την απαραίτητη άδεια.

Τη Δευτέρα, οι αρχές εντόπισαν και πάλι ζεύγος αεροσκαφών της αμερικανικής πολεμικής αεροπορίας, τα οποία αναχαιτίστηκαν επίσης από μαχητικά αεροσκάφη Eurofighter, όπως δήλωσε στο “Χ” ο Μίχαελ Μπάουερ, εκπρόσωπος του ομοσπονδιακού υπουργείου Άμυνας. Ωστόσο, δεν είναι σαφές εάν τα αεροσκάφη εισήλθαν και πάλι στον αυστριακό εναέριο χώρο τη Δευτέρα χωρίς άδεια υπέρπτησης.

Auslösung Priorität A und Einsatz von zwei Eurofighter auf Grund Überflug von zwei PC12 der US Air Force um 12:31 Uhr zum Zweck der Identifizierung. #Bundesheer — Michael Bauer (@Bundesheerbauer) May 11, 2026

Η Αυστρία θεωρείται ουδέτερη χώρα και δεσμεύτηκε να μην ενταχθεί σε καμία στρατιωτική συμμαχία με τον νόμο περί ουδετερότητας το 1955. Απαγορεύεται επίσης η παρουσία ξένων στρατευμάτων στο αυστριακό έδαφος.