Δεκαοκτώ πρόσωπα εκδόθηκαν από την Αϊτή στις ΗΠΑ προκειμένου να προσαχθούν σε δίκη για τη φερόμενη εμπλοκή τους στη δολοφονία, το 2021, του τότε προέδρου της Αϊτής Ζοβενέλ Μοΐζ (φωτό), ανακοίνωσε χθες Κυριακή (20/9) Αμερικανός ομοσπονδιακός εισαγγελέας που ανέλαβε να χειριστεί την υπόθεση.

Ο εισαγγελέας Τζέισον Ρέντινγκ Κινιόνες έκανε λόγο μέσω X για την «επόμενη σημαντική φάση στην προσπάθειά μας να αποδοθεί δικαιοσύνη για τη δολοφονία του προέδρου» Μοΐζ.

30 indicted for their involvement in assassination of Haitian president. 18 transported in military plane from Haiti to face American justice in the Southern District of Florida. pic.twitter.com/T08y0x88hj — US Attorney Reding Quiñones (@USAO_SDFL) September 20, 2026

«Πέντε χρόνια μετά τα γεγονότα, συνεχίζουμε να προσάγουμε υπόπτους ενώπιον της αμερικανικής δικαιοσύνης, κι ακόμα δεν τελειώσαμε», συνέχισε, τονίζοντας πως έχουν απαγγελθεί κατηγορίες σε βάρος 30 προσώπων για την υπόθεση.

Ανάμεσα στα πρόσωπα που εκδόθηκαν είναι ο Ζοζέφ Φελίξ Μπαντιό, πρώην στέλεχος Αϊτινής μονάδας καταπολέμησης της διαφθοράς υπαγόμενης στο υπουργείο Δικαιοσύνης, από τους κυριότερους υπόπτους, είπαν στο Γαλλικό Πρακτορείο πηγές του στην Αϊτινή υπηρεσιακή κυβέρνηση και στην Αϊτινή αστυνομία.

Οι υπόλοιποι είναι κολομβιανοί μισθοφόροι, κατά τις ίδιες πηγές.

Ο τότε πρόεδρος Μοΐζ, στα 53 του χρόνια, τουφεκίστηκε από ομάδα ενόπλων τη νύχτα της 6ης προς 7η Ιουλίου 2021 σε ιδιωτική κατοικία του στην πρωτεύουσα Πορτ-ο-Πρενς, χωρίς να επέμβουν οι σωματοφύλακές του.

Ο θάνατός του χειροτέρεψε το χάος στο οποίο είναι βυθισμένο το πιο φτωχό κράτος του δυτικού ημισφαιρίου, όπου έχουν να διεξαχθούν εκλογές από το 2016 και δεν έχει πρόεδρο μετά τη δολοφονία.

Η Αϊτινή αστυνομία είχε συλλάβει πολύ γρήγορα κάπου σαράντα υπόπτους, ανάμεσά τους περίπου είκοσι μισθοφόρους από την Κολομβία. Αλλά η έρευνα στη συνέχεια προσέκρουσε στα προβλήματα του αϊτινού δικαστικού συστήματος.

Η αμερικανική δικαιοσύνη παράλληλα άρχισε να διενεργεί έρευνες σε βάρος 11 προσώπων που φέρονταν να ενέχονταν στον φόνο, καθώς φέρονταν να απεργάστηκαν τη συνωμοσία για τη διάπραξή του στη Φλόριντα.

Πέντε καταδικάστηκαν στις ΗΠΑ να εκτίσουν ισόβια κάθειρξη στο πλαίσιο της υπόθεσης και άλλοι τέσσερις κρίθηκαν ένοχοι τον Μάιο για σειρά κατηγοριών, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής σε συνωμοσία για τη δολοφονία ή την απαγωγή του τότε προέδρου.

Η Αϊτή ζει εδώ και πολλά χρόνια πολυδιάστατη κρίση, πολιτική, οικονομική και ασφαλείας, όμως τα πράγματα χειροτέρεψαν τα τελευταία χρόνια.

Από τα περίπου 11 εκατομμύρια κατοίκους της, σχεδόν 1,5 εκατ. έχουν αναγκαστεί να εκτοπιστούν μέσα στη χώρα εξαιτίας της βίας συμμοριών, σύμφωνα με εκτίμηση που δημοσιοποίησε τον Ιούνιο ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ), τονίζοντας πως οι επιθέσεις δεν περιορίζονται μόνο στην πρωτεύουσα.

Στη θεωρία τουλάχιστον, αναμένεται να διεξαχθεί στην Αϊτή τον Δεκέμβριο ο πρώτος γύρος προεδρικών και βουλευτικών εκλογών· ο δεύτερος προγραμματίζεται να οργανωθεί τον Φεβρουάριο του 2027, σύμφωνα με χρονοδιάγραμμα που παρουσιάστηκε από τις εκλογικές αρχές στα τέλη Ιουλίου.