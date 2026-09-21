Με ένα διπλό επεισόδιο το βράδυ της Κυριακής 20 Σεπτεμβρίου, το MEGA εγκαινίασε τη νέα τηλεοπτική σεζόν παρουσιάζοντας τη δραματική σειρά «Δύο Μαύρα Πουκάμισα». Η υπόθεση περιστρέφεται γύρω από οικογενειακά μυστικά, πάθη, προδοσίες και αλήθειες που αναδύονται από το παρελθόν. Βασισμένη στο βιβλίο του Μένιου Σακελλαρόπουλου, σε σενάριο Εμμανουέλας Αλεξίου και σκηνοθεσία των Μάριου Καραμάνη και Κώστα Κιμούλη, η σειρά κάνει αφετηρία στην Κρήτη της δεκαετίας του ’80, θέτοντας τις βάσεις για μια ιστορία γεμάτη ανατροπές.

Η ιστορία ξεκινά με τη Δέσπω, πληγωμένη και τρομοκρατημένη, να βρίσκει καταφύγιο στον Παυλή. Από εκείνη τη νύχτα γεννιέται μια οικογένεια, μαζί όμως και μια αλήθεια που παραμένει κρυμμένη για δεκαετίες.

Χρόνια αργότερα, στο σήμερα, στο κέντρο της ιστορίας βρίσκονται ο Μανούσος και ο Σήφης. Δύο άντρες με εντελώς διαφορετικές προσωπικότητες, οι οποίοι έχουν μεγαλώσει σαν αδέλφια και πιστεύουν πως τίποτα δεν μπορεί να κλονίσει τη μεταξύ τους σχέση.

Ο Μανούσος, τον οποίο υποδύεται ο Βασίλης Μπισμπίκης, είναι εκρηκτικός, παρορμητικός και βαθιά δοτικός, ενώ ο Σήφης (Αντώνη Μυριαγκού) κινείται στον αντίποδα: ήρεμος, εσωστρεφής και περισσότερο μετρημένος.

Οι τηλεθεατές του MEGA κατά τη διάρκεια της προβολής της σειράς έκαναν τα σχόλιά τους στο X/Twitter. Στο επίκεντρο ο βασικός πρωταγωνιστής, Μανούσος και η προσωπική του ζωή.

Σε λίγο θα αρχίσουν να πετάνε στάμνες για να βρουν νύφη στο γιόκα τους το 50χρόνο

#poukamisa — billypop30 (@billpop30) September 20, 2026

Κυρά Δέσπω, ο Μανούσος έχει ένστικτο, εμποστευσου τον λιγάκι! Αλλιώς δεν θα έριχνε ολόκληρη Δέσποινα Βανδή, να του αφιερώνει «Στη ζωή μου, στην αυλή μου νυχτολούλουδο»! #Poukamisa — Δημήτρης Πλ… (@tzimispla) September 20, 2026

Δηλαδή όλο αυτό γίνεται γιατί ο Μανούσος έχει μείνει γεροντοκορος, τον συζητάει όλο το χωριό και μανα του όλη μέρα του λέει να παντρευτεί;

#poukamisa — Λαμπερή Σερενάτα (@eiriiina) September 20, 2026

Ολη η σειρά περιστρέφεται γύρω από τον θυμό του Μανουσου επειδη δεν βρίσκει γυναικα?😂 #Poukamisa — Λελουδο του Πειραιά (@bloomofpeiraias) September 20, 2026



Τι θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο

Ένα επικίνδυνο συμβάν στον δρόμο τρομάζει τη Μαρκέλλα και την αναστατώνει ακόμη περισσότερο. Η παρουσία του Μανούσου φαίνεται να την επηρεάζει περισσότερο απ’ όσο η ίδια είναι έτοιμη να παραδεχτεί, γεγονός που περιπλέκει ακόμη περισσότερο τη νέα της καθημερινότητα. Την ίδια στιγμή, ο Σήφης δυσκολεύεται να κρατήσει κρυφό το ενδιαφέρον του για εκείνη.

Ο Νικήτας ετοιμάζεται να κάνει το επόμενο βήμα στη σχέση του με την Ελπίδα, όμως η στάση της Σοφίας απειλεί να ανατρέψει τα σχέδιά τους. Την ώρα που οι ισορροπίες στις οικογένειες δοκιμάζονται, ο Μανούσος παίρνει μια απόφαση που μπορεί να αλλάξει οριστικά την πορεία της ζωής του. Όλοι πλέον έρχονται αντιμέτωποι με όσα αποφεύγουν να πουν.

govastiletto.gr -«Δύο μαύρα πουκάμισα»: Γνωρίστε τους υπόλοιπους χαρακτήρες της νέας σειράς του Mega