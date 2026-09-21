Μπροστά σε μια πρωτοφανή ήττα βρίσκεται η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση (CDU), το κόμμα του Γερμανού καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς στις τοπικές εκλογές στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία όπου η ακροδεξιά Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) αναδείχθηκε πρώτη δύναμη. Αντιστοίχως το CDU, κατέγραψε το χειρότερο αποτέλεσμα της ιστορίας της σε εκλογές κρατιδίου από το 1949. Σύμφωνα με τα τρέχοντα αποτελέσματα, έχει υποχωρήσει στο 4,9%, κάτω από το όριο του 5% που απαιτείται για την είσοδο στο κοινοβούλιο του κρατιδίου, με αποτέλεσμα να μείνει εκτός κοινοβουλίου.

🇬🇧HISTORIC DISASTER: CDU OUSTED FROM STATE PARLIAMENT — FOR THE FIRST TIME SINCE 1949 ARD projection: CDU at 4.9% — below the 5% threshold.

ZDF projection: CDU at 5.0% — just barely above it.

It comes down to a single decimal point. The consequences would be historic. 🧵👇… — PIK Y PIK 🕊️🕊️🕊️ (@BaixSegura_es) September 20, 2026

Μεκλεμβούργο: Η AfD συγκέντρωσε 38,2% , έναντι 35,4% του SPD

Αντίστοιχα η AfD συγκέντρωσε 38,2% στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία, έναντι 35,4% των κεντροαριστερών Σοσιαλδημοκρατών (SPD), ης πρωθυπουργού Μανουέλα Σβέζιγκ. Τα δύο κόμματα βρίσκονται πολύ μπροστά από τη CDU του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς, που κατέλαβε μόλις το 4,9% και έμεινε εκτός κοινοβουλίου. Στο κοινοβούλιο του κρατιδίου εισέρχονται επίσης η Αριστερά (Die Linke) με 6,5% και οι Πράσινοι με 5,7%. Εκτός της CDU που έμεινε εκτός με 4,9%, δεν κατάφερε να περάσει το όριο του 5%, ούτε η Συμμαχία Σάρα Βάγκενκνεχτ (BSW), η οποία συγκέντρωσε 4,8%. Εκτός έμεινε και το FDP με 1%.

Το αποτέλεσμα της Κυριακής φαίνεται να δίνει στην AfD ακόμη μία πρωτιά σε εκλογές κρατιδίου μέσα σε διάστημα ενός μήνα. Το κόμμα προηγείται και σε εθνικές δημοσκοπήσεις, αλλά παραμένει εκτός κυβερνητικών συνεργασιών, καθώς τα άλλα μεγάλα κόμματα αρνούνται να συνεργαστούν μαζί του.

Βερολίνο: Η Αριστερά (Die Linke) συγκεντρώνει 25,3%

Στη δεύτερη εκλογική αναμέτρηση της Κυριακή, στο Βερολίνο, η Αριστερά (Die Linke) συγκεντρώνει 25,3%, ενώ η CDU του Μερτς, η οποία κυβερνά σήμερα το κρατίδιο σε συνασπισμό με τους Σοσιαλδημοκράτες, υποχωρεί στο 19%.

Ενισχυμένη εμφανίζεται και η AfD στη γερμανική πρωτεύουσα, μια πόλη με παραδοσιακά φιλελεύθερο προσανατολισμό, φθάνοντας στο 16,3%.

Είναι η πρώτη φορά που η Αριστερά (Die Linke) αναδεικνύεται πρώτη δύναμη στο Βερολίνο. Το κόμμα τάσσεται υπέρ της κοινωνικοποίησης κατοικιών που ανήκουν σε μεγάλες εταιρείες ακινήτων και της επιβολής ανώτατων ορίων στα ενοίκια.

Αν μπορούν να βρουν κάτι θετικό οι συγκυβερνώντες στο (ομοσπονδιακό) Βερολίνο στα εκλογικά αποτελέσματα, είναι το γεγονός ότι και οι δύο είναι στους χαμένους. Κάτι που σημαίνει ότι κανένας από τους δύο δεν θα μπορεί να μπει στον πειρασμό να ρίξει αποκλειστικά τις ευθύνες της ήττας στον άλλον. Όπως επίσης κανείς δεν θα μπει σε σκέψεις αυτή τη στιγμή για εγκατάλειψη του σκάφους, από τη στιγμή που έτσι κι αλλιώς ρεαλιστικές εναλλακτικές λύσεις δεν υπάρχουν. Χριστιανοδημοκράτες και Σοσιαλδημοκράτες έχασαν μαζί και αναγκαστικά μαζί θα προχωρήσουν, τουλάχιστον προς το παρόν. Το ερώτημα είναι αν θα αποφασίσουν να διορθώσουν αυτή την κοινή πορεία. Οι πρώτες δηλώσεις Μερτς και Κλίνγκμπαϊλ δεν δείχνουν κάτι τέτοιο.

Βερολίνο: Στη Die Linke το 43% των νέων 16-24 ετών – Πώς ψήφισαν οι ηλικιακές ομάδες

Οι 16χρονοι και 17χρονοι του Βερολίνου είχαν για πρώτη φορά την Κυριακή δικαίωμα ψήφου στις εκλογές του κρατιδίου, με τους νεότερους ψηφοφόρους να στρέφονται σε μεγάλο βαθμό προς τα κόμματα της Αριστεράς.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Κυριακής το βράδυ, το 43% των ψηφοφόρων ηλικίας 16 έως 24 ετών ψήφισε την Αριστερά (Die Linke). Το 12% επέλεξε τους Πράσινους και το 7% τους Σοσιαλδημοκράτες (SPD), ενώ περίπου το 12% ψήφισε την Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD).

Ακόμη υψηλότερη ήταν η στήριξη προς τη Die Linke στις ηλικίες 25 έως 34 ετών, όπου το ποσοστό της έφθασε το 48%.

Η απήχηση της Αριστεράς μειώνεται όσο αυξάνεται η ηλικία των ψηφοφόρων. Αντίθετα, στις ηλικίες άνω των 70 ετών, περίπου το 33% ψήφισε τη Χριστιανοδημοκρατική Ένωση (CDU).

Ισχυρότατο διπλό πλήγμα για τον Φρίντριχ Μέρτς

Τα μέχρι στιγμής εκλογικά αποτελέσματα σε δύο ισχυρότατες περιφέρειες, συνιστούν ένα ισχυρότατο διπλό πλήγμα για τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς και το κόμμα του, που γίνεται ακόμη μεγαλύτερο, από το γεγονός, ότι η CDU δεν καταφέρνει να εκλεγεί στο τοπικό κοινοβούλιο του Μεκλεμβούργου-Δυτικής Πομερανίας. Οι κάτοικοι που ψήφισαν την Κυριακή στις δύο εκλογικές αναμετρήσεις, για να εκλέξουν τοπικές κυβερνήσεις, έστειλαν μηνύματα που ξεπερνούν τα όρια των κρατιδίων τους.