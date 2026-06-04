Η υπόθεση της επένδυσης-μαμούθ του Τζάρεντ Κούσνερ στην Αλβανία εξελίσσεται σε μείζον πολιτικό και κοινωνικό ζήτημα, καθώς οι αντιδράσεις κατά του πολυτελούς τουριστικού θερέτρου των 1,6 δισ. δολαρίων εντείνονται. Χιλιάδες πολίτες διαδήλωσαν για τρίτη συνεχόμενη ημέρα στα Τίρανα, απορρίπτοντας την πρόταση του πρωθυπουργού Έντι Ράμα για διάλογο και ζητώντας την άμεση διακοπή των εργασιών.

🇦🇱|Albania is teaching the world a real lesson. On Day 4 of protests, Albanian people clashed with police in opposition to the controversial resort project in Zvernec linked to Jared Kushner. Police used water cannons to disperse the crowd. The government gave the ridiculous… pic.twitter.com/9La3fmKOV5 — Aprajita Nafs Nefes 🦋 Ancient Believer (@aprajitanefes) June 4, 2026

Την τέταρτη ημέρα των κινητοποιήσεων, οι διαδηλωτές στην Αλβανία συγκρούστηκαν με την αστυνομία, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στο αμφιλεγόμενο τουριστικό έργο στη Σβένιτσα.

Οι αστυνομικές δυνάμεις έκαναν χρήση δακρυγόνων και κανονιών νερού για να διαλύσουν το συγκεντρωμένο πλήθος. Σύμφωνα με τους διαδηλωτές, η κυβέρνηση επικαλέστηκε ως αιτία για τον αποκλεισμό του δρόμου τον ποδοσφαιρικό αγώνα μεταξύ Αλβανίας και Ισραήλ, μια δικαιολογία που οι ίδιοι χαρακτήρισαν προσχηματική.

«Ένα έθνος ανήκει στον λαό του και όχι σε διεφθαρμένους πολιτικούς, ξένους ολιγάρχες, τον Τζάρεντ Κούσνερ ή συμφέροντα που επιδιώκουν να μετατρέψουν προστατευόμενες εκτάσεις της Αλβανίας σε ιδιωτικό τους χώρο», αναφέρεται χαρακτηριστικά σε αναρτήσεις που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι διαδηλωτές κατηγορούν την κυβέρνηση για έλλειψη διαφάνειας και προειδοποιούν ότι η ανάπτυξη του έργου απειλεί μία από τις πιο ευαίσθητες περιβαλλοντικά περιοχές της Μεσογείου. Πολλοί συμμετέχοντες στις κινητοποιήσεις κρατούσαν φουσκωτά φλαμίνγκο, συμβολίζοντας τους κινδύνους για τη βιοποικιλότητα της περιοχής.

Εκτός της Αλβανίας συγκέντρωση διαμαρτυρίας και στην Αθήνα

Οι αντιδράσεις δεν περιορίζονται εντός των συνόρων της Αλβανίας. Στην Αθήνα, η αλβανική κοινότητα έχει προγραμματίσει συγκέντρωση διαμαρτυρίας σήμερα, Πέμπτη 4 Ιουνίου, στις 18:00, έξω από την πρεσβεία της Αλβανίας στο Ψυχικό.

Οι διοργανωτές καταγγέλλουν ότι το έργο προχωρά χωρίς επαρκή δημόσια διαβούλευση και χωρίς να έχουν παρουσιαστεί όλα τα απαραίτητα έγγραφα και οι σχετικές περιβαλλοντικές άδειες.

Καταγγελίες για παρέμβαση σε προστατευόμενη περιοχή

Στο επίκεντρο της διαμάχης βρίσκεται η περιοχή της νήσου Σάζαν, του μοναδικού νησιού της Αλβανίας, καθώς και οι υγρότοποι και οι παράκτιοι βιότοποι του θαλάσσιου εθνικού πάρκου που το περιβάλλει.

Σύμφωνα με περιβαλλοντικές οργανώσεις, τα συγκεκριμένα οικοσυστήματα αποτελούν καταφύγιο για τη μεσογειακή φώκια μονάχους-μονάχους, ενώ φιλοξενούν περισσότερα από 200 είδη πτηνών, μεταξύ των οποίων φλαμίνγκο και αργυροπελεκάνοι.

Ο εκτελεστικός διευθυντής της περιβαλλοντικής οργάνωσης PPNEA, Αλεξάντρ Τράιτσε, κατηγόρησε τις αρχές για πλήρη απουσία διαφάνειας και σεβασμού των περιβαλλοντικών διαδικασιών.

Όπως υποστήριξε, η οργή των κατοίκων κορυφώθηκε όταν ξεκίνησε η τοποθέτηση περιφράξεων με αγκαθωτό σύρμα και η χρήση βαρέων μηχανημάτων που προκάλεσαν εκτεταμένες παρεμβάσεις σε αμμόλοφους και πευκοδάση της περιοχής.

«Δεν πρόκειται πλέον μόνο για ένα περιβαλλοντικό ζήτημα. Έχει εξελιχθεί σε ζήτημα δικαιωμάτων των πολιτών και πρόσβασης στη γη τους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Δεν έχουμε δει καμία δημόσια διαβούλευση ή δημόσια έγγραφα σχετικά με τις άδειες, επομένως τώρα αυτό που λέμε είναι: αν απομακρύνουν τις μπουλντόζες, αφαιρέσουν τον φράχτη και αποκαταστήσουν τους βιότοπους στην κατάσταση που βρίσκονταν, τότε μπορούμε να αρχίσουμε να μιλάμε. Δεν είναι απλώς πρωτοφανές, υπάρχει μια πλήρης κατάρρευση του κράτους δικαίου χωρίς καμία κοινωνική μέριμνα, καμία περιβαλλοντική μέριμνα, καμία άδεια σύμβασης, παρά μόνο μπουλντόζες που εισβάλλουν» ανάφερε συγκεκριμένα ο Τράιτσε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η αρχική ανησυχία των κατοίκων εξελίχθηκε σε έντονη κοινωνική αντίδραση όταν ξεκίνησαν οι πρώτες παρεμβάσεις στο πεδίο. Η τοποθέτηση περίφραξης με τσιμεντένια βάση και αγκαθωτό σύρμα, η παρουσία ιδιωτικής εταιρείας φύλαξης και η χρήση βαρέων μηχανημάτων για τη διάνοιξη δρόμων μέσα από αμμόλοφους και πευκοδάση της περιοχής προκάλεσαν κύμα αντιδράσεων από τις τοπικές κοινότητες και τις περιβαλλοντικές οργανώσεις

«Τότε ήταν που εξοργίστηκαν πραγματικά οι ντόπιοι», είπε. «Άνθρωποι που έχουν γη εκεί ή που εργάζονται σε αυτή τη γη, ξαφνικά δεν μπορούσαν να έχουν πρόσβαση… Πλέον έχει ξεπεράσει το επίπεδο του περιβαλλοντικού ζητήματος. Είναι ζήτημα των πολιτών. Είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο» κατέληξε ο εκτελεστικός διευθυντής της περιβαλλοντικής οργάνωσης PPNEA.

Η στάση Ράμα και το ενδιαφέρον του Κούσνερ

Παρά τις αντιδράσεις, ο πρωθυπουργός Έντι Ράμα εμφανίζεται ανυποχώρητος. Την Τρίτη πρότεινε συνάντηση με τους διαδηλωτές, ωστόσο ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να αναστείλει την επένδυση.

«Δεν υπάρχει απολύτως καμία περίπτωση να σταματήσει η επένδυση όσο είμαι εγώ εδώ», δήλωσε.

Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι το έργο θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας, θα ενισχύσει την οικονομία και θα προσελκύσει επενδύσεις υψηλής αξίας σε μια χώρα που εξακολουθεί να συγκαταλέγεται στις φτωχότερες της Ευρώπης.

Το σχέδιο αναπτύσσεται από την Affinity Partners, την επενδυτική εταιρεία του Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρού του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Νωρίτερα μέσα στη χρονιά, η Ιβάνκα Τραμπ επισκέφθηκε την Αλβανία μαζί με ομάδα αρχιτεκτόνων για επιθεώρηση της υπό ανάπτυξη περιοχής.

Ο Έντι Ράμα, ο οποίος εξασφάλισε πέρυσι τέταρτη συνεχόμενη θητεία με βασική δέσμευση την ένταξη της Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση έως το 2030, θεωρεί την προσέλκυση ξένων επενδύσεων κρίσιμη για την οικονομική ανάπτυξη μιας χώρας που εξακολουθεί να συγκαταλέγεται στις φτωχότερες της Ευρώπης. Παρά τις αντιδράσεις, απορρίπτει τις αιτιάσεις ότι το συγκεκριμένο έργο θα απειλήσει την παρθένα ακτογραμμή της περιοχής.

Μιλώντας στο αλβανικό κοινοβούλιο την 1η Ιουνίου, ο πρωθυπουργός τόνισε ότι οι διαπραγματεύσεις για την επένδυση παραμένουν σε εξέλιξη και ότι η τελική μορφή του σχεδίου δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί.

Σε νεότερη παρέμβασή του, την Τετάρτη, υπογράμμισε ότι η χώρα πρέπει να διατηρήσει το προφίλ ενός φιλόξενου και αξιόπιστου προορισμού για επενδύσεις. «Είναι πολύ σημαντικό να παραμείνουμε φιλόξενοι, να παραμείνουμε δίκαιοι και σε καμία περίπτωση να μην δεχτούμε το στίγμα ότι είμαστε μια χώρα όπου οι επενδυτές αντιμετωπίζονται με εχθρότητα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σε παλαιότερη συνέντευξή του στον Guardian, πριν από την αρχική έγκριση του έργου, ο Ράμα είχε αποκαλύψει ότι το ενδιαφέρον του Τζάρεντ Κούσνερ για την Αλβανία προηγείται κατά πολύ της επιστροφής του Ντόναλντ Τραμπ στο πολιτικό προσκήνιο των ΗΠΑ. Όπως είχε πει, οι πρώτες επαφές έγιναν «όταν ο Τραμπ δεν ήταν κοντά στο να γίνει πρόεδρος των ΗΠΑ και φαινόταν πιο κοντά στο να πάει στη φυλακή παρά στον Λευκό Οίκο».

Ο Αλβανός πρωθυπουργός είχε επιμείνει ότι η επένδυση δεν συνδέεται με την πολιτική επιρροή του Τραμπ, αλλά με το επιχειρηματικό ενδιαφέρον του Κούσνερ. «Δεν σχετιζόταν με τον Τραμπ, αλλά με τον Τζάρεντ ως Αμερικανό επενδυτή με ένα σπουδαίο έργο», είχε δηλώσει.

Ύστερα από σχεδόν μισό αιώνα απομόνωσης υπό το κομμουνιστικό καθεστώς που περιόριζε αυστηρά τις μετακινήσεις, η Αλβανία εξελίσσεται τα τελευταία χρόνια σε έναν ολοένα και πιο δημοφιλή τουριστικό προορισμό, προσελκύοντας επισκέπτες χάρη στο φυσικό της τοπίο και το συγκριτικά χαμηλό κόστος διακοπών.

Οι υποστηρικτές της κυβερνητικής στρατηγικής θεωρούν ότι η προσέλκυση επενδυτών υψηλού προφίλ αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για τη βιώσιμη ανάπτυξη του τουρισμού και την αποφυγή των προβλημάτων που συνοδεύουν τον μαζικό τουρισμό.

Αντίθετα, οι επικριτές εκτιμούν ότι η συγκεκριμένη υπόθεση έχει ενισχύσει τη δυσαρέσκεια απέναντι στην κυβέρνηση και τους χειρισμούς της. «Η οργή δεν στρέφεται τόσο κατά του Κούσνερ ή της Ιβάνκα Τραμπ, αλλά κατά της κυβέρνησης και του τρόπου με τον οποίο το χειρίστηκε αυτό», δήλωσε ο Τράιτσε.

Έρευνα από την αλβανική εισαγγελία κατά της διαφθοράς

Την ίδια στιγμή, ο ειδικός φορέας κατά της διαφθοράς της Αλβανίας (SPAK) ανακοίνωσε ότι ξεκινά έρευνα σχετικά με τις νομοθετικές αλλαγές που εγκρίθηκαν το 2024 και αφορούν το καθεστώς προστασίας συγκεκριμένων περιοχών.

Η εξέλιξη αυτή προσθέτει νέα πολιτική διάσταση στην υπόθεση, η οποία έχει μετατραπεί σε πεδίο αντιπαράθεσης μεταξύ κυβέρνησης, περιβαλλοντικών οργανώσεων και της τοπικής κοινωνίας.