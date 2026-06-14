Την ποινή της απαγόρευσης εισόδου στο Μουντιάλ θα αντιμετωπίσουν οι Αργεντινοί γονείς που δεν είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους και δεν καταβάλλουν διατροφή, σύμφωνα με το δημοσίευμα της Αργεντίνικης εφημερίδας La Nacion.

« Μαύρη λίστα» απέστειλε η Δημοτική Αρχή του Μπουένος Άιρες στις αμερικανικές Αρχές, με τα ονόματα γονέων που έχουν οφειλές σε πληρωμές διατροφής. Σε 13.000 από αυτούς θα απαγορευτεί η είσοδος στα στάδια του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

«Σε συνεργασία με την Εθνική Κυβέρνηση, έχουμε ενσωματώσει τη βάση δεδομένων μας στο Πρόγραμμα Tribuna Segura για την ενίσχυση των ελέγχων σε όλη τη χώρα, συμπεριλαμβανομένης της διάρκειας του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Όσοι δεν εκπληρώσουν μια τόσο θεμελιώδη υποχρέωση, όπως η σίτιση των παιδιών τους, θα πρέπει να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες», δήλωσε ο Χόρχε Μάκρι, Δήμαρχος του Μπουένος Άιρες. «Εάν δεν φροντίσουν για τα παιδιά τους, θα τους απαγορευτεί η πρόσβαση στο στάδιο».

Σημειώνεται ότι στην Αργεντινή από τον Μάρτιο του 2025, οι γονείς που έχουν οφειλές σε πληρωμές διατροφής παιδιών έχουν αποκλειστεί από τα στάδια της χώρας.

Σε ελέγχους εντοπίστηκαν 162 οπαδοί που παραβίασαν το μέτρο.

Για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, οι 13.000 άνθρωποι που επηρεάζονται από το μέτρο μπορούν ακόμα να νομιμοποιήσουν την κατάστασή τους προκειμένου να μπορέσουν να μπουν στα αμερικανικά γήπεδα και να παρακολουθήσουν τον πρώτο αγώνα της Αλμπισελέστε την Τετάρτη 17 Ιουνίου, εναντίον της Αλγερίας.