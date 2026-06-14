Συνεχίζεται η έρευνα από την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για τον εντοπισμό του δράστη που δολοφόνησε τον 25χρονο Τούρκο στα Εξάρχεια.

Το Ελληνικού FBI εξετάζει το οπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας , ενώ σύμφωνα με αστυνομικές πληροφορίες, οι Αρχές δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο θύμα και δράστης να είχαν κλείσει προκαθορισμένο ραντεβού στο σημείο της εκτέλεσης.

Οι κάμερες αποτυπώνουν τον δράστη να πυροβολεί εν ψυχρώ τον 25χρονο, ο οποίος καθόταν στα σκαλάκια, και αμέσως μετά να τρέχει για να απομακρυνθεί προς τον Λόφο του Στρέφη.

Τα σενάρια που εξετάζονται από την ΕΛ.ΑΣ.

Απο το Ελληνικό FBI εξετάζεται αρχικά το ενδεχόμενο η υπόθεση να συνδέεται με εγχώρια εγκληματικά δίκτυα ή τη διακίνηση ουσιών στην περιοχή.

Εξετάζεται επίσης αν πρόκειται για ξεκαθάρισμα λογαριασμών μεταξύ μελών τουρκικών εγκληματικών ομάδων, που έχει δραστηριοποιούνται τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, ενώ δεν αποκλείεται το σενάριο ο 25χρονος να είχε βρει καταφύγιο στη χώρα μας προσπαθώντας να ξεφύγει από απειλές και διώξεις που δεχόταν στη Τουρκία.

Ένα επιπλέον σενάριο που εξετάζεται από τις αρχές είναι ο νεκρός να ανήκε σε κάποια οργάνωση που αντιπολιτεύεται ενεργά τον Ταγίπ Ερντογάν ή να ήταν μέλος του δικτύου των Γκιουλενιστών.

Ο 25χρονος δεν είχε απασχολήσει ουσιαστικά τις Ελληνικές Αρχές στο παρελθόν εκτός από δύο τυχαίες προσαγωγές για έλεγχο, που του είχαν γίνει στο παρελθόν, στην Αθήνα και στον Βόλο.

Το χρονικό της εκτέλεσης του 25χρονου

Η δολοφονία έγινε το βράδυ του Σαββάτου, 13 Ιουνίου, στη διασταύρωση των οδών Καλλιδρομίου και Εμμανουήλ Μπενάκη στα Εξάρχεια.

Αφού ακούστηκαν πέντε διαδοχικοί κρότοι η αστυνομία να απέκλεισε άμεσα τον χώρο.

Ο νεαρός άνδρας εντοπίστηκε νεκρός στα σκαλιά, φέροντας πέντε τραύματα από σφαίρες στο κεφάλι και τον θώρακα, ενώ στο σημείο συλλέχθηκαν πέντε κάλυκες από όπλο διαμετρήματος 9 χιλιοστών, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στα εγκληματολογικά εργαστήρια.

Οι Αρχές αναφέρουν ότι υπάρχει το ενδεχόμενο καταδίωξης πριν ο δράστης ανοίξει πυρ.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, θύμα και δράστης περνούσαν σχεδόν καθημερινά τα απογεύματά τους στο συγκεκριμένο σημείο και φαίνεται πως γνωρίζονταν.

Επιπλέον γύρω στις 17:00 του Σαββάτου, λίγες ώρες πριν από το έγκλημα, είχε προηγηθεί ένας ιδιαίτερα έντονος καβγάς ανάμεσά τους.

Ο 25χρονος κυκλοφορούσε συνήθως με τον μικρόσωμο σκύλο του, ο οποίος βρισκόταν δίπλα του και τη στιγμή της δολοφονίας.

Όταν οι αστυνομικοί και το πλήρωμα του ΕΚΑΒ προσέγγισαν τη σορό, βρήκαν τον σκύλο σε κατάσταση σοκ, να στέκεται βουβό και κρυμμένο κάτω από το χέρι του νεκρού ιδιοκτήτη του, ενώ αρνιόταν πεισματικά να τον εγκαταλείψει.