Την ώρα που η Ρωσία συνεχίζει τον πόλεμο στην Ουκρανία και οι σχέσεις Μόσχας – Ουάσιγκτον παραμένουν στο χαμηλότερο σημείο των τελευταίων δεκαετιών, ο Βλαντιμίρ Πούτιν και ο Ντόναλντ Τραμπ απέδειξαν για ακόμη μία φορά ότι η προσωπική τους… «χημεία», φαίνεται να αντέχει περισσότερο από τις γεωπολιτικές καταιγίδες.

Οι δύο πρόεδροι είχαν τηλεφωνική επικοινωνία διάρκειας περίπου 55 λεπτών με αφορμή τα 80ά γενέθλια του Αμερικανού προέδρου, σε μια συνομιλία που, σύμφωνα με το Κρεμλίνο, κινήθηκε σε ιδιαίτερα φιλικό κλίμα, με ανεπίσημο χαρακτήρα και αρκετές στιγμές χιούμορ.

Σύμφωνα με τον σύμβουλο του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσάκοφ, ο Τραμπ εμφανίστηκε ιδιαίτερα ικανοποιημένος από το γεγονός ότι ο Πούτιν ήταν ο πρώτος ξένος ηγέτης που τον κάλεσε για να του ευχηθεί. Μια λεπτομέρεια που ίσως λέει περισσότερα για τη μεταξύ τους σχέση απ’ ό,τι οι επίσημες ανακοινώσεις των τελευταίων ετών.

Ο Ρώσος πρόεδρος φέρεται να εξήρε τις πολιτικές και προσωπικές αντοχές του Τραμπ, ενώ απέστειλε και γραπτό συγχαρητήριο μήνυμα, στο οποίο αναφέρθηκε στην ικανότητά του να ξεπερνά εμπόδια και να πετυχαίνει τους στόχους του.

Πέρα από τα γενέθλια, οι δύο ηγέτες συζήτησαν τις προοπτικές των αμερικανορωσικών σχέσεων, ενδεχόμενες μελλοντικές επαφές μεταξύ των δύο πλευρών, αλλά και τις εξελίξεις γύρω από το Ιράν.

Σύμφωνα με το Κρεμλίνο, ο Τραμπ εμφανίστηκε αισιόδοξος για την πορεία των διαπραγματεύσεων μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, εκτιμώντας ότι μια συμφωνία βρίσκεται κοντά. Από τη ρωσική πλευρά εκφράστηκε ικανοποίηση για τα σημάδια αποκλιμάκωσης της έντασης στην περιοχή.

Αν μη τι άλλο, η συνομιλία επιβεβαίωσε ότι, παρά τα χαρακώματα που χωρίζουν σήμερα τη Ρωσία από τη Δύση, η γραμμή επικοινωνίας ανάμεσα σε Πούτιν και Τραμπ παραμένει από τις πιο «ζεστές» στον διεθνή πολιτικό χάρτη.