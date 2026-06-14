Εντυπωσιακές καλλονές από όλο τον κόσμο έφτασαν στη Μύκονο, ανεβάζοντας τη θερμοκρασία. Όλα αυτά για τον 30ο διαγωνισμό «Μις Παγκόσμιος Τουρισμός», που θα πραγματοποιηθεί σε μερικές ημέρες στη χώρα μας.

Τα συγκεκριμένα καλλιστεία αποτελούν μια πρώτης τάξης διαφήμιση της Ελλάδας στο εξωτερικό και οι διαγωνιζόμενες επισκέφθηκαν, στο πλαίσιο των προωθητικών ενεργειών και events, το νησί των ανέμων. Ο ρεπόρτερ του Mykonos Live TV Νίκος Κουρούμαλος βρέθηκε στο Kuzina, μια αληθινή γευστική όαση στον Ορνό της Μυκόνου που φιλοξένησε τις καλλίγραμμες κοπέλες.

Οι Μις Τουρισμός του Μεξικού, των ΗΠΑ, του Καναδά, της Αυστρίας, της Ελλάδας, της Πορτογαλίας και της Βραζιλίας φόρεσαν μαγιό και περπάτησαν με νάζι και θηλυκότητα στην αμμουδιά, προκαλώντας ταχυπαλμία στον ανδρικό πληθυσμό. Το γενικό πρόσταγμα της διοργάνωσης έχει ο πολύπειρος και δραστήριος Πρόεδρος του Σωματείου Μοντέλων, Γιώργος Κουτούλιας ο οποίος δήλωσε: «Τα κορίτσια είναι ενθουσιασμένα γιατί είναι η πρώτη τους φορά. Φέτος το concept είναι μουντιάλ ομορφιάς γιατί σε λίγες μέρες ξεκινάει το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου».

Στην ερώτηση ποια υποψήφια θα κατακτήσει το φετινό στέμμα απάντησε: «Δεν ξέρω ποια θα κερδίσει άλλα η Miss Tourism των ΗΠΑ είναι πολύ δημοφιλής». Η πασαρέλα στην παραλία ολοκληρώθηκε με φωτογραφίες και τις κούκλες των καλλιστείων να φωνάζουν «We love Mykonos».

govastiletto.gr – Μύκονος: Οι Ελληνίδες celebrities που μαγνήτισαν τα ανδρικά βλέμματα με τα σέξι outfits τους!