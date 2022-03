Θερμοκρασίες ρεκόρ στην Ανταρκτική: Κατέρρευσε ύφαλος πάγου στο μέγεθος της... Ρώμης

Ένα κομμάτι πάγου στο μέγεθος της Ρώμης κατέρρευσε ολοσχερώς στην Ανατολική Ανταρκτική, μέσα σε λίγες μέρες μετά από υψηλές θερμοκρασίες ρεκόρ, σύμφωνα με δορυφορικά δεδομένα.

Στην Ανταρκτική, το κομμάτι πάγου με ονομασία Conger, αποκολλήθηκε στις 15 Μαρτίου και το μέγεθος του είναι 1.200 τετραγωνικά χιλιόμετρα, όσο δηλαδή η ιταλική πρωτεύουσα. Αυτή η αποκόλληση οφείλεται στις θερμοκρασίες «καύσωνα» για τα δεδομένα της ηπείρου, καθώς ο ερευνητικός σταθμός Concordia κατέγραψε μόλις -11.8 βαθμούς Κελσίου στις 18 του μήνα, όταν η μέση τιμή της θερμοκρασίας αυτή την εποχή είναι γύρω στους -50 βαθμούς.

Αυτές οι θερμοκρασίες είναι αποτέλεσμα ενός θερμού ατμοσφαιρικού ρεύματος που εγκλωβίστηκε πάνω από την ήπειρο.

Η σημασία των Υφάλων Πάγου

Οι ύφαλοι πάγου είναι προεκτάσεις στρωμάτων πάγου που επιπλέουν πάνω από τον ωκεανό, παίζοντας σημαντικό ρόλο στη συγκράτηση του στην ενδοχώρα. Χωρίς αυτά, ο πάγος στην ενδοχώρα ρέει πιο γρήγορα στον ωκεανό, με αποτέλεσμα την άνοδο της στάθμης της θάλασσας.

Η δρ. Catherine Colello Walker, γεωλόγος και φυσικός στο Woods Hole Oceanographic Institution, τόνισε πως από μόνη της αυτή η αποκόλληση δεν είναι κάποιο γεγονός που προκαλεί ανησυχία, εν τούτοις πρόκειται για την μεγαλύτερη αποκόλληση πάγου στην Ανταρκτική από τις αρχές της χιλιετίας, όταν είχε αποχωριστεί τον Larsen B. «Δε θα έχει σημαντικές επιπτώσεις, αλλά είναι ένα ακόμα δείγμα του τι έρχεται», τόνισε.

