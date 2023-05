Αεροσκάφος συνετρίβη στις Άλπεις

Τουριστικό αεροσκάφος συνετρίβη το πρωί του Σαββάτου στην περιοχή του Πον-ντε-Μαρτέλ της Ελβετίας, κοντά στα σύνορα με τη Γαλλία, με τις αρχές να ανακοινώνουν πως υπάρχουν 3 νεκροί.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε η αστυνομία του Neuchâtel, το αεροπλάνο είχε απογειωθεί από το αεροδρόμιο La Chaux-de-Fonds. Το ατύχημα συνέβη γύρω στις 10.20 π.μ. σε απόκρημνο έδαφος.

Ο πιλότος και οι δύο επιβάτες του αεροσκάφους έχασαν τη ζωή τους, προσθέτει η ανακοίνωση της αστυνομίας. Το αεροπλάνο, που είναι νηολογημένο στην Ελβετία, εκτελούσε τουριστική πτήση.

Αρχικά υπήρχαν συγκεχυμένες πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των νεκρών, τον τύπο του αεροσκάφους και το πόσα άτομα επέβαιναν σε αυτό καθώς οι αρχές ήθελαν πρώτα να ενημερώσουν τις οικογένειές τους.

«Έπρεπε πρώτα να ενημερωθούν οι οικογένειες των θυμάτων», εξήγησε ένας εκπρόσωπος της Aστυνομίας, ο Ζορζ-Αντρέ Λοζουέτ.

Σύμφωνα με την ελβετική ραδιοτηλεόραση RTN, το δυστύχημα σημειώθηκε σε δύσβατη περιοχή, ωστόσο τα σωστικά συνεργεία και ομάδες αστυνομικών κατάφεραν να φτάσουν στο σημείο.

Several people reported dead in plane crash in Neuchâtel mountains: A plane crashed Saturday morning in steep terrain near Ponts-de-Martel in the mountains in canton Neuchâtel. Several deaths have been reported according to a… #swissforextrading https://t.co/H0FiOfqicL