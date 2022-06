Αφγανιστάν: Οι Αρχές τερματίζουν τις έρευνες για επιζώντες - Τουλάχιστον 1.000 οι νεκροί

Οι Αρχές στο Αφγανιστάν τερμάτισαν τις έρευνες για επιζώντες από τον ισχυρό σεισμό 6,1 βαθμών που σημειώθηκε τις πρώτες ώρες της Τετάρτης, ο οποίος στοίχισε τη ζωή σε περισσότερους από 1.000 ανθρώπους, δήλωσε την Παρασκευή υψηλόβαθμος αξιωματούχος.

#Afghanistan Paktika Province Earthquake Footage and Showing the houses were destroyed . #Afghanistan #earthquake pic.twitter.com/UqvnbTklGT