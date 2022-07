Αυστραλία: Χιλιάδες κάτοικοι του Σίδνεϋ εγκατέλειψαν τα σπίτια τους λόγω των πλημμυρών

Οι σφοδρές καταιγίδες που έπλητταν επί τέσσερις ημέρες τις ανατολικές ακτές της Αυστραλίας έχουν απομακρυνθεί από το Σίδνεϋ, όπως δείχνουν την Τετάρτη οι δορυφορικές εικόνες, αν και το επίπεδο των ποταμών παραμένει σε επικίνδυνα επίπεδα αναγκάζοντας και άλλους κατοίκους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Οι αρχές της Νέας Νότιας Ουαλίας προειδοποίησαν ότι ενδέχεται να υπάρξουν και νέες πλημμύρες στο βόρειο τμήμα του Σίδνεϋ, τονίζοντας ότι οι χείμαρροι που έχουν υπερχειλίσει λόγω των βροχοπτώσεων εξακολουθούν να απειλούν κάποιες περιοχές της πόλης.

«Το φαινόμενο έχει κάθε άλλο παρά τελειώσει», προειδοποίησε ο Ντόμινικ Πέροτετ πρωθυπουργός της πολιτείας.

Από την αρχή των πλημμυρών, πριν σχεδόν μία εβδομάδα, η υπηρεσία αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων έχει εκδώσει περισσότερες από 100 εντολές εκκένωσης.

85.000 άνθρωποι έχουν κληθεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους αμέσως ή να ετοιμαστούν να το πράξουν γρήγορα προκειμένου να μην εγκλωβιστούν από την άνοδο των υδάτων.

Στα δυτικά προάστια του Σίδνεϋ τα ποτάμια υπερχείλισαν και ολόκληρες περιοχές μετατράπηκαν σε λίμνες, με τα νερά να εισβάλλουν σε σπίτια και να κλείνουν δρόμους και γέφυρες.

Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση κήρυξε 23 περιοχές της Νέας Νότιας Ουαλίας σε κατάσταση φυσικής καταστροφής, αποδεσμεύοντας βοήθεια για τους πληγέντες.

Ο Αυστραλός πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζι μετέβη την Τετάρτη στις πληγείσες περιοχές, δεσμευόμενος να αναζητήσει «μακροπρόθεσμες λύσεις» μετά τις πολλές καταστροφικές πλημμύρες που σημειώθηκαν στις ανατολικές ακτές της χώρας τους τελευταίους 18 μήνες.

Αν και «η Αυστραλία πληττόταν πάντα από πλημμύρες και δασικές πυρκαγιές», οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι η κλιματική αλλαγή θα καταστήσει αυτά τα φαινόμενα πιο συχνά και πιο έντονα.

«Αυτό ακριβώς συμβαίνει», παρατήρησε ο Αλμπανέζι.

Η Αυστραλία επηρεάζεται ιδιαίτερα από την κλιματική αλλαγή και στη χώρα καταγράφονται τακτικά περίοδοι ξηρασίας, καταστροφικές δασικές πυρκαγιές αλλά και ολοένα πιο έντονες πλημμύρες.

#NSWRFS aviation crews undertook reconnaissance over the Windsor area of Sydney this afternoon, as we continue to assist the @NSWSES with flood and storm damage. Crews are also helping with the clean-up where waters are receding. pic.twitter.com/YkQdFWW45J