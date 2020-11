«Αυτή δεν είναι η πατρίδα σου κ. Ερντογάν»: Δείτε το συγκλονιστικό βίντεο που ανάρτησε το Υπουργείο Εξωτερικών της Κύπρου

Με την προαναγγελθείσα επίσκεψη του προέδρου της Τουρκίας Ερντογάν στα Κατεχόμενα εδάφη της Κύπρου και μάλιστα στην περίκλειστη Αμμόχωστο, το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας απέστειλε ένα καθαρό μήνυμα στο θρασύ «πικ νικ» του Ρετζέπ Ερντογάν.

Με ανάρτηση ενός συγκλονιστικού βίντεο στο Twitter, το Υπουργείο Εξωτερικών της Κύπρου αναφέρει: Οι κάτοικοι της Φαμαγκούστα (Αμμόχωστος) εκδιώχθηκαν παράνομα από τα σπίτια τους, εδώ και 46 χρόνια. Πείτε στον Πρόεδρο της Τουρκίας ότι η Φαμαγκούστα δεν είναι μέρος για πικ νικ.

Famagustans, kept away from their illegally occupied hometown for 46 years now, tell #Turkey President that #Famagusta is #NoPlaceForAPicnic.#ThisIsNotYourHomeland @RTErdogan



Watch their powerful video message, in full, from the link below:

