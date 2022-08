Μόσχα: «Αυτή δολοφόνησε τη Ντάρια Ντούγκινα»

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας της Ρωσίας (FSB) έδωσε στη δημοσιότητα ένα βίντεο με τη φερόμενη ως δράστιδα της δολοφονικής επίθεσης κατά της κόρης του Αλεξάντρ Ντούγκιν, Ντάρια Ντούγκινα.

Στο εν λόγω βίντεο παρουσιάζεται ο τρόπος με τον οποίο η 43χρονη Ουκρανή Νατάλια Βοβκ (Natalya Vovk) εισήλθε στη Ρωσία, έμεινε στο ίδιο οίκημα με την κόρη του Ντούγκιν -ο οποίος είναι γνωστός ως «εγκέφαλος» του Πούτιν και θεωρητικός του ρωσικού εθνικισμού- και μετά τη δολοφονία της Ρωσίδας αναχώρησε για την Εσθονία.

Στην αρχή των πλάνων φαίνεται η Βοβκ να ανοίγει το καπό του αυτοκινήτου της κατά τη διάρκεια ελέγχου και τα μαλλιά της είναι ανοιχτόχρωμα. Στη συνέχεια φαίνεται να εισέρχεται στον ίδιο χώρο που διέμενε και η Ντούγκινα, ως μελαχρινή, ενώ κατά την αποχώρησή της από τη Ρωσία έχει το ίδιο χρώμα μαλλιών με αυτό κατά την είσοδό της στη Ρωσία.

Η Ντάρια Ντούγκινα, δημοσιογράφος και πολιτική επιστήμονας, σκοτώθηκε το βράδυ της 20ης Αυγούστου. Οδηγούσε το αυτοκίνητο του πατέρα της, που εξερράγη σε αυτοκινητόδρομο στην ευρύτερη περιοχή περιοχής της Μόσχας.

Η FSB υποστηρίζει ότι το έγκλημα σχεδιάστηκε και διαπράχθηκε από τις ουκρανικές ειδικές υπηρεσίες και η δράστιδα εισήλθε στη Ρωσία στις 23 Ιουλίου με τη 12χρονη κόρη της, νοικιάζοντας ένα διαμέρισμα στο ίδιο οίκημα όπου ζούσε η Ντούγκινα.

Η Βοβκ ακολουθούσε το θύμα της χρησιμοποιώντας ένα Mini Cooper, το οποίο αρχικά έφερε πινακίδες της «Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονέτσκ», ενώ στη Μόσχα τις άλλαξε με πινακίδες του Καζακστάν. Λίγες ώρες μετά τη βομβιστική επίθεση, η 43χρονη πέρασε στην Εσθονία με ουκρανικές αυτή τη φορά πινακίδες. Σύμφωνα με την έρευνα της FSB, το συγκεκριμένο αυτοκίνητο έχει ήδη πωληθεί στην Ουκρανία μέσω σχετικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Την ημέρα της δολοφονίας, η Βοβκ και η κόρη της βρίσκονταν στο λογοτεχνικό και μουσικό φεστιβάλ Tradition και αφού η Ντούγκινα έφυγε από την εκδήλωση, η Βοβκ φαίνεται να προχώρησε σε ελεγχόμενη έκρηξη στο SUV Toyota Land Cruiser Prado, που οδηγούσε η Ρωσίδα. Μετά από αυτό, η Βοβκ και το κορίτσι έφυγαν για την Εσθονία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 43χρονη Ουκρανή υπηρέτησε προηγουμένως στο εθνικό τάγμα Αζόφ και το πατρικό της όνομα είναι Shaban.

Darya Dugina, Daughter of Aleksandr Dugin, often referred to as "Putin's brain", was assassinated in a car explosion near Moscow. pic.twitter.com/Mv6ELskCHK