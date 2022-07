Αλβανία: Χιλιάδες οπαδοί της αντιπολίτευσης διαδήλωσαν εναντίον της κυβέρνησης Ράμα

Χιλιάδες υποστηρικτές της δεξιάς αντιπολίτευσης στην Αλβανία διαδήλωσαν χθες Πέμπτη εναντίον της κυβέρνησης του Σοσιαλιστικού Κόμματος στην πρωτεύουσα Τίρανα, με τον ηγέτη του Δημοκρατικού Κόμματος, τον Σαλί Μπερίσα, να απαιτεί στην ομιλία του την παραίτηση του πρωθυπουργού Έντι Ράμα.

Ο κ. Μπερίσα – οπαδοί του οποίου έκαναν πορεία ως την έδρα της κυβέρνησης, χωρίς να αναφερθούν σοβαρά επεισόδια, έχοντας στην κεφαλή πανό που ανέγραφε το σύνθημα «η Αλβανία κινδυνεύει» – κατηγορεί τον κ. Ράμα για κλοπή δημοσίου χρήματος, διαφθορά και αυταρχισμό.

Drone view of protest taking place at Deshmoret e Kombit Blvd. in #Tirana pic.twitter.com/6v1Ge15PV3