Αναφορές για κατάσταση ομηρίας στα γραφεία της εταιρείας βιντεοπαιχνιδιών Ubisoft στον Καναδά

Η αστυνομία του Μόντρεαλ ανταποκρίνεται επί του παρόντος σε αναφορές για κατάσταση ομηρίας σε κτήριο που στεγάζει τα γραφεία της εταιρείας βιντεοπαιχνιδιών Ubisoft Montreal, όπως μεταδίδουν διεθνή ΜΜΕ.

"Η αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη στη γωνία των Saint-Laurent και St-Viateur", ανέφερε στο Twitter η αστυνομία του Μόντρεαλ. "Ζητάμε από τους ανθρώπους να αποφύγουν την περιοχή. Θα ακολουθήσουν περισσότερες πληροφορίες και περαιτέρω λεπτομέρειες".

Η τοπική εφημερίδα The Journal Montreal ανέφερε ότι οι όμηροι βρίσκονται στο γραφείο της Ubisoft. Μερικοί υπάλληλοι μπόρεσαν να βγουν από το κτήριο, αλλά κάποιοι παραμένουν εκεί και καταφεύγουν σε μια βεράντα. Άλλοι έχουν αποκλειστεί σε αίθουσα συνεδριάσεων, σύμφωνα με το προσωπικό που κατάφερε να δραπετεύσει, όπως αναφέρεται σε τοπικά ΜΜΕ. Η αστυνομία βρίσκεται στο σημείο.

Βίντεο και φωτογραφίες που φέρεται πως δείχνουν την περιοχή με τις αστυνομικές δυνάμεις παρούσες, έχουν αναρτηθεί στο Twitter:

Ένας δημοσιογράφος του δικτύου CTV του Μόντρεαλ είπε ότι η αστυνομία είχε μετακινηθεί σε έναν άλλο δρόμο με ένα ελικόπτερο να περιστρέφεται από πάνω. Ένα βίντεο που κοινοποιήθηκε στο Twitter δείχνει την ένοπλη αστυνομία να κρύβεται πίσω από ένα όχημα στη διασταύρωση όπου ο δρόμος έχει αποκλειστεί. Το κτήριο στεγάζει πολλές άλλες επιχειρήσεις εκτός από τη Ubisoft.

Πολλοί υπάλληλοι της Ubisoft Montreal εξακολουθούν να εργάζονται από το σπίτι ως αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης πανδημίας, αναφέρει η ιστοσελίδα Kotaku, επικαλούμενη πηγές της.

Δεν είναι σαφές πόσοι δράστες μπορεί να εμπλέκονται ή πόσοι είναι οι όμηροι.

Ένα μέλος της Ubisoft που εργάζεται στο μάρκετινγκ παραγωγής είπε στο Twitter «Βγήκα και είμαι εντάξει» και συνέχισε αναφέροντας πως υπάρχουν συνάδελφοί της που είναι ακόμη μέσα στο κτήριο:

I’m safe, team here is safe, going home. — Anouk Wolf-Kissed Total Landscaping (@Valskuiken) November 13, 2020

Ο Eric Pope, developer της Ubisoft, έκανε σχετική ανάρτηση στο Twitter στην οποία γράφει: «Αυτό είναι τρελό. αυτή είναι η ομάδα μου στην ταράτσα..», ενώ το tweet αυτό συνοδεύεται από εικόνα που δείχνει κόσμο σε ταράτσα:

this is insane. this is my team on the roof. pic.twitter.com/xT12NpTALF — Eric Pope (@MrPope) November 13, 2020

Η Ubisoft Montreal ιδρύθηκε το 1997 ως γαλλική θυγατρική της Ubisoft και βρίσκεται πίσω από δημοφιλείς τίτλους όπως το "Prince of Persia: The Sands of Time", και σειρές παιχνιδιών όπως οι "Assassin's Creed", "Far Cry" και "Watch Dogs" .