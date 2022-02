Bild: Άρον-άρον πήρε ο Πούτιν τη θαλαμηγό του από το Αμβούργο, για να αποφύγει ενδεχόμενη κατάσχεση

Εσπευσμένα αναχώρησε το γιοτ «Graceful» του Βλαντίμιρ Πούτιν από το λιμάνι του Αμβούργου, όπου βρισκόταν τους τελευταίους μήνες. Σύμφωνα με τη γερμανική Bild, ο βιαστικός απόπλους του πολυτελούς σκάφους του Ρώσου Προέδρου, αξίας 87 εκατ. ευρώ, από το γερμανικό λιμάνι ήταν ο φόβος της κατάσχεσης, καθώς αιωρείται η απειλή των δυτικών κυρώσεων.

The luxury yacht Graceful, owned by Putin, left the port of Hamburg where it stayed for months- @BILD . 82-meter yacht was built in 2014 for ~ €87mln. The Russians may fear the confiscation of their leader's property, Bild notes,recalling the announced sanctions if 🇷🇺 attacks 🇺🇦 pic.twitter.com/51Y6YHF1GC