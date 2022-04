«Δεν μπορεί να έχει σωθεί το πλήρωμα του Moskva» λένε Ουκρανοί αξιωματούχοι

Το πλήρωμα του καταδρομικού Moskva, το οποίο ναυάγησε στη Μαύρη Θάλασσα, δεν μπορεί να έχει σωθεί, δήλωσε την Παρασκευή αξιωματούχος του ουκρανικού στρατού, η οποία προχώρησε στην εκτίμηση πως η Μόσχα δεν θα συγχωρήσει στο Κίεβο τη βύθιση του «συμβόλου των ιμπεριαλιστικών φιλοδοξιών της».

«Έχουμε πλήρη συνείδηση ότι δεν θα μας συγχωρέσουν», την επίθεση στο Moskva, δήλωσε η Νατάλια Γκουμενιούκ, εκπρόσωπος της στρατιωτικής διοίκησης της νότιας περιοχής της Ουκρανίας. Το πλήγμα εναντίον του Moskva, ναυαρχίδας του ρωσικού στόλου της Μαύρης Θάλασσας που επλήγη από ουκρανικούς πυραύλους Neptune, «δεν έπληξε μόνο το σκάφος, έπληξε και τις ιμπεριαλιστικές φιλοδοξίες του εχθρού» είπε.

Σύμφωνα με το ουκρανικό υπουργείου Εσωτερικών της Ουκρανίας, μεταξύ των νεκρών είναι και ο κυβερνήτης του Moskva Αντόν Κουπρίν.

The commander of cruiser "Moskva", Anton Kuprin, died during explosion and fire on board. This was reported by the adviser to Minister of Internal Affairs of #Ukraine Anton Gerashchenko.



Captain Anton Kuprin gave the order to bombard #Snake Island on the first day of the war. pic.twitter.com/Fu9nJGvL08