Δικαστήριο του Λονδίνου έδωσε εντολή έκδοσης του Τζούλιαν Ασάνζ στις ΗΠΑ

Δικαστήριο της Βρετανίας διέταξε την έκδοση του ιδρυτή των WikiLeaks Τζούλιαν Ασάνζ στις ΗΠΑ. Ο Τζούλιαν Ασάνζ είναι αντιμέτωπος με ποινή κάθειρξης 175 ετών με την κατηγορία της κατασκοπείας.

Σύμφωνα με την ανάρτηση των WikiLeaks στον επίσημό του λογαριασμό στο Twitter, η απόφαση πλέον κινείται προς την υπουργό Εσωτερικών, Πρίτι Πατέλ, και η υπεράσπιση του Ασάνζ έχει περιθώριο έως τις 18 Μαΐου για να κάνει τις κινήσεις που επιθυμεί.

Δείτε την ανάρτηση

BREAKING: A UK judge has ordered the extradition of Julian Assange to the US where he will face a 175 year sentence for publishing



The decision will now move to UK Home Secretary Priti Patel – the defense have until May 18 to make submissions https://t.co/m1bX8STSr8 pic.twitter.com/BqEZH0O49O