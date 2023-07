Έκλεισε η γέφυρα της Κριμαίας - Αναφορές για εκρήξεις και νεκρούς

Η κίνηση διακόπηκε στην κατασκευασμένη από τη Ρωσία γέφυρα της Κριμαίας, η οποία συνδέει τη χερσόνησο με τη ρωσική περιφέρεια Κρασνοντάρ, εξαιτίας κατάστασης «έκτακτης ανάγκης», ενημέρωσε μέσω Telegram ο εγκατεστημένος από τις ρωσικές αρχές κυβερνήτης της, ο Σεργκέι Αξιόνοφ, τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα.

Δεν έδωσε καμιά περαιτέρω διευκρίνιση για την κατάσταση «έκτακτης ανάγκης».

The Crimean Bridge has been attacked! Baza reports that the span of the bridge fell, killing at least two people, one was injured.



According to the so-called "head" of #Crimea Sergey Aksenov, traffic on the bridge has been stopped https://t.co/oE9eeQ6tdp