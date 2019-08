Εκρήξεις σε αποθήκες πυρομαχικών στη Σιβηρία – Ένας νεκρός και επτά τραυματίες

Επτά άτομα, μεταξύ των οποίων δύο στρατιωτικοί, διακομίσθηκαν στο νοσοκομείο καθώς τραυματίσθηκαν από θραύσματα πυρομαχικών, μετά την έκρηξη που σημειώθηκε σε αποθήκες πυρομαχικών του ρωσικού στρατού στην περιοχή του Κρασνογιάρσκ, προκαλώντας εκτεταμένη πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις της, ενώ το πρακτορείο TASS μεταδίδει ότι υπάρχει κι ένας νεκρός στρατιωτικός. Από την περιοχή έχουν απομακρυνθεί 11.000 άτομα.

RUSAL plant in Achinsk has suspended production due to explosions at military warehouses https://t.co/jsyhL9k7wm #Russia

Από τις αποθήκες απομακρύνθηκε όλο το προσωπικό ενώ οι αρχές άρχισαν να εκκενώνουν τα χωριά Κάμενκα και Νόβι Ουλούι, που βρίσκονται κοντά στις αποθήκες, αλλά και την περιοχή σε ακτίνα 20 χιλιομέτρων, καθώς τα θραύσματα από τις οβίδες φθάνουν σε απόσταση 15 χιλιομέτρων.

Video of spectacular shockwave from explosion at military unit in Krasnoyarsk Krai of Russia pic.twitter.com/0yeg3hIb5F