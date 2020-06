Εξοργισμένοι διαδηλωτές γκρεμίζουν άγαλμα δουλεμπόρου στο Μπρίστολ

Σε ένα βίντεο που αναρτήθηκε σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης, διαδηλωτές στο Μπρίστολ, στη δυτική Αγγλία, ζητωκραυγάζουν ενώ γκρεμίζουν το άγαλμα του Έντουαρντ Κόλστον, ενός δουλέμπορου του 17ου αιώνα.

Οι διαδηλωτές έλαβαν μέρος σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο πλαίσιο αντιρατσιστικής διαδήλωσης, με κεντρικό σύνθημα το «Black Lives Matters» για τον θάνατο Τζόρτζ Φλόιντ στις ΗΠΑ.

Να σημειωθεί ότι ο Κόλστον, που γεννήθηκε στο Μπρίστολ στις 2 Νοεμβρίου του 1636 και πέθανε στις 11 Οκτωβρίου του 1721, περιγράφεται ως «έμπορος, φιλάνθρωπος και έμπορος σκλάβων». Yπήρξε βουλευτής και ιδρυτής σχολείων, νοσοκομείων και εκκλησιών, ενώ το όνομά του έχει δοθεί σε δρόμους και σχολεία της πόλης.

