Φαντασμαγορικό σόου σε Αυστραλία και Ν. Ζηλανδία για το νέο έτος

Με φαντασμαγορικό τρόπο υποδέχθηκαν η Νέα Ζηλανδία και η Αυστραλία το 2023. Ήταν οι δύο πρώτες χώρες του πλανήτη, που καλωσόρισαν το νέο έτος, με χιλιάδες πυροτεχνήματα και βγήκαν στους δρόμους των μεγάλων πόλεων για να εορτάσουν την έλευση του νέου έτους.

Χιλιάδες Αυστραλοί πλημμύρισαν τους δρόμους του Σίδνεϊ, της Μελβούρνης και άλλων πόλεων της χώρας για να υποδεχθούν το 2023, συμμετέχοντας με τους φίλους και τους συγγενείς τους στο φαντασμαγορικό πάρτι πυροτεχνημάτων που οργανώθηκε για την έλευση του νέου έτους.

Οι εικόνες από το Σίδνεϊ είναι πραγματικά φαντασμαγορικές.

Ανάλογα φαντασμαγορικό και το θέαμα από τη Μελβούρνη:

Στο Όκλαντ την πρωτεύουσα της Νέας Ζηλανδίας, το θέαμα ήταν εξίσου φαντασμαγορικό για τον εορτασμό της έλευσης του 2023.

Happy New Year from Auckland, New Zealand. pic.twitter.com/7qzAzUQOcK

#WATCH | People in New Zealand cheerfully welcome New Year 2023 amid fireworks & light show. Visuals from Auckland.#NewYear2023



(Source: Reuters) pic.twitter.com/mgy1By4mmA