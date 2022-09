Φιλιππίνες: Kόσμος απομακρύνεται από παράκτιες περιοχές - Ο υπερτυφώνας Νόρου πλησιάζει

Ο υπερτυφώνας Νόρου κατευθύνεται προς τις Φιλιππίνες και αναμένεται να φτάσει στη νήσο Λουζόν την Κυριακή, υποχρεώνοντας τις αρχές να προβούν στην απομάκρυνση κατοίκων από τις παράκτιες πόλεις, σύμφωνα με τις ίδιες.

BREAKING: Typhoon Noru, #KardingPH, which was expected to make landfall as a Category 2 equivalent hurricane, has gone through some of the most explosive intensification ever seen in a tropical cyclone and will now likely make landfall as a Category 5.pic.twitter.com/GmWkgZQMi0