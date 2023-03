Γαλλία: 217 συλλήψεις στις διαδηλώσεις εναντίον της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού

Η γαλλική αστυνομία συνέλαβε 217 άτομα το βράδυ της Πέμπτης κατά τη διάρκεια των επεισοδίων που ακολούθησαν διαδήλωση στο Παρίσι, στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων μαζικών διαμαρτυριών εναντίον της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού, που εντέλει αποφασίστηκε να εφαρμοστεί χωρίς ψηφοφορία στην κάτω Βουλή, μετέδωσαν ΜΜΕ.

Σύμφωνα με το France Info, 217 άνθρωποι συνελήφθησαν στα επεισόδια που ξέσπασαν στην Πλας ντε λα Κονκόρντ, στο κέντρο της γαλλικής πρωτεύουσας.

Κατά την ίδια πηγή, μονάδες αντιμετώπισης ταραχών της αστυνομίας έκαναν χρήση δακρυγόνων και εκτοξευτήρων νερού υπό πίεση για να αδειάσουν την πλατεία. Κάποιοι από τους διαδηλωτές έβαλαν φωτιές και εκσφενδόνισαν αντικείμενα εναντίον αστυνομικών.

Paris: Rioting broke out at the Place de la Concorde tonight as tens of thousands gathered to oppose the French government’s steps to raise the retirement age from 62 to 64.

