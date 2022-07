Οι Αρχές της Νέας Υόρκης συμβουλεύουν τους πολίτες τι να κάνουν σε περίπτωση που η Ρωσία επιτεθεί με πυρηνικά

Οι αρχές της Νέας Υόρκης συμβουλεύουν τους πολίτες τι να κάνουν σε περίπτωση πυρηνικής επίθεσης από την Ρωσία μέσω ενός βίντεο πουν κυκλοφόρησε χθες, με διάρκεια 90 δευτερολέπτων.



Οι αρχές δίνουν οδηγίες στους πολίτες του «Μεγάλου Μήλου» τι να κάνουν σε περίπτωση πυρηνικής επίθεσης, μετά τους ισχυρισμούς των κρατικών ΜΜΕ ότι ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν θα μπορούσε να εξαφανίσει την ανατολική ακτή των ΗΠΑ.



Υπενθυμίζεται πως, τον Μάιο, ο Αλεξέι Ζουράβλεφ, μέλος του κοινοβουλίου του Πούτιν, είχε δηλώσει στην κρατική τηλεόραση πως «δεν θα μείνει τίποτα» σε καμία από τις ανατολικές και δυτικές ακτές των ΗΠΑ ύστερα από πλήγματα με τη νέα πυρηνική βόμβα «Sarmat 2» της Ρωσίας κι ότι, το «σύννεφο μανιταριού» θα είναι «ορατό από το Μεξικό».





The City of New York came up with a pretty useless PSA on how to protect ourselves from nuclear attack. Follow media? Um, there won't be electricity or media. Then again, we'll all be vaporized so... It pains me to say that there were no nuclear PSAs when Trump was president. pic.twitter.com/PhMzBCdSrY