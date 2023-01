Η Καλιφόρνια πλήττεται από «κυκλωνική βόμβα»

Συναγερμός έχει σημάνει στην Καλιφόρνια ενόψει των σφοδρών ανέμων και των καταρρακτωδών βροχών, που πλήττουν αρκετές περιοχές αυτής της τεράστιας πολιτείας της δυτικής Αμερικής. Το Σαν Φρανσίσκο και η πρωτεύουσα της Πολιτείας, το Σακραμέντο, κινδυνεύουν περισσότερο.

Οι αρχές εξέδωσαν πολλαπλές ειδοποιήσεις και προειδοποίησαν ότι αυτή η καταιγίδα είναι επικίνδυνη. Τα πρώτα της αποτελέσματα έγιναν αισθητά από το απόγευμα της Τετάρτης (4/1): περισσότερα από 60.000 σπίτια υπέστησαν διακοπές ρεύματος, σύμφωνα με τον ιστότοπο PowerOutage, ενώ περισσότερες από 80 πτήσεις από και προς το αεροδρόμιο του Σαν Φρανσίσκο ακυρώθηκαν, σύμφωνα με την ιστοσελίδα Flightaware.

