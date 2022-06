Η Τουρκία συμφώνησε για την ένταξη Σουηδίας -Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ

Με μια εντυπωσιακή αλλαγή πλεύσης, η Τουρκία ανέκρουσε πρύμναν από τις αρχικές της θέσεις και είπε τελικά το μεγάλο «ναι», συναινώντας στην ένταξη της Σουηδίας και της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ.

Έπειτα από την τετραμερή συνάντηση, στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ στη Μαδρίτη, στην οποία μετείχαν ο ΓΓ. της Συμμαχίας Γενς Στόλτενμπεργκ, ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο Φινλανδός πρόεδρος Σάουλι Νιινίστο και η Σουηδή πρωθυπουργός Μαγκνταλένα Άντερσον, έκλεισε η συμφωνία ανάμεσα στις τρεις χώρες οι οποίες και υπέγραψαν το σχετικό κοινό μνημόνιο.

This in last few minutes: it’s looking like Turkey’s veto on Sweden and Finland’s NATO membership may have been unblocked. Now waiting for Sec Gen @jensstoltenberg about to brief press to tell us what’s happened pic.twitter.com/344jP2raxh