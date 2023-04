Η Wagner ανακοίνωσε πως κατέλαβε το δημαρχείο της Μπαχμούτ

Η ρωσική εταιρεία μισθοφόρων Wagner υποστήριξε σήμερα πως κυρίευσε το κτήριο του δημαρχείου της Μαχμούτ, στην ανατολική Ουκρανία, προσθέτοντας πως η κατάληψή του σημαίνει πως είναι πλέον «δική της» η πόλη «από νομική άποψη».

«Από νομική άποψη, η Μπαχμούτ καταλήφθηκε. Ο εχθρός είναι συγκεντρωμένος σε δυτικές περιοχές» της πόλης, ανέφερε ο επικεφαλής της Wagner, ο Γεβγκένι Πριγκόζιν, μέσω Telegram.

Σε βίντεο που συνοδεύει την ανακοίνωση ο Πριγκόζιν επιδεικνύει ρωσική σημαία με γραμμένη επιγραφή προς τιμή Ρώσου στρατιωτικού μπλόγκερ, μέγα υποστηρικτή της εισβολής —της «ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης», κατά το Κρεμλίνο— στην Ουκρανία, ο οποίος σκοτώθηκε χθες Κυριακή σε έκρηξη στην Αγία Πετρούπολη.

«Οι διοικητές των μονάδων που πήραν το κτήριο του δημαρχείου και όλο το κέντρο θα υψώσουν αυτήν τη σημαία», διαβεβαίωσε.

