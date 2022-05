Ιαπωνία: Με πυρηνική ενέργεια θα μειώσει την εξάρτηση της από τη ρωσική ενέργεια

Η Ιαπωνία θα χρησιμοποιήσει πυρηνικούς αντιδραστήρες για να μειώσει την εξάρτησή της από τη ρωσική ενέργεια, δήλωσε ο πρωθυπουργός της χώρας Φούμιο Κισίντα σήμερα, Πέμπτη 5 Μαΐου.

Έπειτα από την καταστροφή του πυρηνικού σταθμού της Φουκουσίμα εξαιτίας του σεισμού και του τσουνάμι το 2011, η Ιαπωνία βασίζεται κυρίως στο ρωσικό φυσικό αέριο.

Ο Κισίντα εν όψει των εκλογών του Ιουλίου αλλά των αυξανόμενων τιμών της ενέργειας που πιέζουν τους προϋπολογισμούς των ψηφοφόρων, επισήμανε πως η πυρηνική ενέργεια θα είναι τμήμα της μελλοντικής ενεργειακής πολιτικής του κράτους.

Ειδικότερα, η Ιαπωνία πρόκειται να αντιμετωπίσει «τον ευάλωτο χαρακτήρα της ενεργειακής αυτάρκειάς της» διευρύνοντας τις πηγές από τις οποίες προμηθεύεται ενέργεια, προωθώντας τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και χρησιμοποιώντας την πυρηνική ενέργεια.

Ο Ιάπωνας πρωθυπουργός απευθύνθηκε στο Σίτι του Λονδίνου με μηνύματα υπέρ των επενδύσεων. «Η Ιαπωνία είναι μια ευκαιρία», τόνισε απευθυνόμενος σε πιθανούς επενδυτές στο μεσαιωνικό Guildhall, στην καρδιά του Σίτι.

«Θα χρησιμοποιήσουμε πυρηνικούς αντιδραστήρες με διαβεβαιώσεις ασφαλείας για να συμβάλουμε στην παγκόσμια μείωση της εξάρτησης από τη ρωσική ενέργεια», δήλωσε ο Κισίντα στο ακροατήριο, στο Σίτι του Λονδίνου.

«Η επαναλειτουργία μόνο ενός από τους υφιστάμενους πυρηνικούς αντιδραστήρες θα είχε το ίδιο αποτέλεσμα με την προμήθεια 1 εκατ. τόνων νέου LNG (υγροποιημένο φυσικό αέριο) κατ' έτος στην παγκόσμια αγορά» υπογράμμισε.

Επίσης, δεσμεύθηκε πως θα διπλασιάσει τις άμεσες ξένες επενδύσεις στα 80 τρις γιέν (617 δις δολάρια) ή 12% του ΑΕΠ το 2030, από τα σημερινά 43,5 τρις γιέν και θα ενθαρρύνει τις εταιρείες να αυξήσουν τους μισθούς και να δαπανήσουν περισσότερα σε έρευνα και ανάπτυξη.

«Φυσικά η Ιαπωνία αντιμετωπίζει πολλές προκλήσεις» δήλωσε. «Όμως είμαι προετοιμασμένος για να ηγηθώ μεταρρυθμιστικών προσπαθειών για να αντιμετωπίσουμε μετωπικά αυτές τις προκλήσεις».

