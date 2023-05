ΗΠΑ: «Αδικαιολόγητα επιθετικός» ελιγμός κινεζικού μαχητικού κοντά σε αμερικανικό στρατιωτικό αεροσκάφος πάνω από τη Νότια Σινική Θάλασσα

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις γνωστοποίησαν την Τρίτη πως ένα κινεζικό μαχητικό πραγματοποίησε «αδικαιολόγητα επιθετικό» ελιγμό κοντά σε αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ πάνω από τη Νότια Σινική Θάλασσα, σε διεθνή εναέριο χώρο.

Στην ανακοίνωση που εξέδωσε η αμερικανική στρατιωτική διοίκηση που είναι αρμόδια για την περιοχή του Ινδο-Ειρηνικού (USINDOPACOM) αναφέρει ότι, την προηγούμενη εβδομάδα, ένα κινεζικό μαχητικό J-16 έκανε επικίνδυνο ελιγμό κοντά σε αναγνωριστικό αεροσκάφος RC-135 της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ.

(US) - Pentagon Has Released A Statement Stating That A Chinese Fighter Jet Pilot Flew An "Unnecessarily Aggressive" Maneuver Directly In Front Of The Nose Of The US Air Force Plane Over The South China Sea On May 26#shuttletvnews pic.twitter.com/6al8wcQIqh