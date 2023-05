ΗΠΑ: Ένοπλος άνοιξε πυρ στην Τζόρτζια - Αναφορές για αρκετούς νεκρούς

Νέο περιστατικό με πυροβολισμούς στις ΗΠΑ καθώς, μερικές ώρες μετά την επίθεση σε νοσοκομείο στην Ατλάντα, ένοπλος άνοιξε πυρ σε εστιατόριο των McDonald's, στο προάστιο Μόλτρι στην Τζόρτζια.

Multiple fatalities reported at separate crime scenes including a McDonald’s in Moultrie GA #moultrie #georgia #moultriegeorgia #shooting #breaking #news #breakingnews pic.twitter.com/dVGKdYZI3e

Πληροφορίες κάνουν λόγο για τουλάχιστον τέσσερις νεκρούς, με πυροβολισμούς σε δύο διαφορετικές τοποθεσίες, η μία εκ των οποίων ήταν τα ΜακΝτόναλντς.

BREAKING: Multiple fatalities reported following shooting inside McDonald’s restaurant in Moultrie, Georgia; no suspect in custody pic.twitter.com/DtijT1TCZQ