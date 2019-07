ΗΠΑ: Για εμπορία ανήλικων κοριτσιών διώκεται ο επιχειρηματίας Τζέφρι Επστάιν

Δίωξη για σωματεμπορία ανήλικων κοριτσιών άσκησε σήμερα η ομοσπονδιακή εισαγγελία της Νέας Υόρκης στον Αμερικανό χρηματιστή και φιλάνθρωπο Τζέφρι Επστάιν, σχεδόν μία δεκαετία αφότου είχε καταλήξει σε εξωδικαστική συμφωνία με τις αρχές της Φλόριντα, αποφεύγοντας να του απαγγελθούν κατηγορίες για την υπόθεση στην Πολιτεία αυτήν.

Σε βάρος του 66χρονου Επστάιν εκκρεμούσε μία κατηγορία για εμπορία ανθρώπων και μία κατηγορία για συνωμοσία με στόχο τη διακίνηση. Ο επιχειρηματίας συνελήφθη το βράδυ του Σαββάτου και ενδέχεται να οδηγηθεί σήμερα ενώπιον ομοσπονδιακού δικαστηρίου για να του απαγγελθούν οι κατηγορίες. Ο δικηγόρος του, ο Τζακ Γκολντμπέργκερ, έχει δηλώσει ότι ο πελάτης του θα δηλώσει αθώος.

