ΗΠΑ: Υπό κράτηση ο ύποπτος που απειλούσε να πυροδοτήσει βόμβα κοντά στο Καπιτώλιο

Ένας άνδρας μέσα σε όχημα που απειλούσε την Πέμπτη ότι θα πυροδοτήσει βόμβα κοντά στο Καπιτώλιο, κρατείται, σύμφωνα με αστυνομική πηγή.

Η παρουσία του υπόπτου κοντά στο Καπιτώλιο προκάλεσε την ανάπτυξη ισχυρής δύναμης ασφαλείας περιμετρικά της έδρας του αμερικανικού Κογκρέσου, όπου είναι ζωντανές οι μνήμες της βίαιης εφόδου της 6ης Ιανουαρίου και μιας φονικής επίθεσης με παγιδευμένο αυτοκίνητο φέτος.

"Ο οδηγός του βαν είπε στον αστυνομικό που πήγε στο σημείο ότι είχε βόμβα και φαινόταν, σύμφωνα με τον αστυνομικό, ότι υπήρχε πυροκροτητής στο χέρι αυτού του ατόμου", δήλωσε νωρίτερα ο επικεφαλής της αστυνομίας του Καπιτωλίου, Τόμας Μέιντζερ.

NEW footage from ⁦@haleytalbotnbc⁩ of the DC bomb threat suspect getting out of his car and appearing to surrender, as aired on @MSNBC. pic.twitter.com/BPKW3bGUM4