ΗΠΑ: Καταρρίφθηκε το κινεζικό κατασκοπευτικό μπαλόνι

Το κινεζικό κατασκοπευτικό μπαλόνι καταρρίφθηκε, ανέφερε ένας φωτορεπόρτερ του πρακτορείου Reuters.

Σύμφωνα με την πηγή αυτήν, αφού χτυπήθηκε, το μπαλόνι άρχισε να πέφτει ενώ λίγη ώρα αργότερα σχετικά βίντεο από την στιγμή της κατάρριψής του αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

#BREAKING The Chinese spy balloon has been blown out of the sky over Surfside Beach, SC pic.twitter.com/Un5jeIfABw