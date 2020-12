ΗΠΑ: Νέα ομοβροντία απονομών χάριτος από τον Τραμπ

Προσωπικότητες που ενεπλάκησαν στην έρευνα για τη φερόμενη ανάμιξη της Ρωσίας στα αμερικανικά πολιτικά πράγματα, ο πατέρας του γαμπρού του Τζάρεντ Κούσνερ, δεκάδες άλλοι: ο Λευκός Οίκος έδωσε χθες Τετάρτη στη δημοσιότητα κατάλογο που περιλαμβάνει τα ονόματα τριάντα προσώπων στα οποία ο Ρεπουμπλικάνος απερχόμενος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απένειμε χάρη ή έδειξε επιείκεια, άλλη μια ομοβροντία τέτοιων αποφάσεων που προκαλούν αγανάκτηση, πάνω απ’ όλα στις τάξεις των Δημοκρατικών.

Ανάμεσα στους ωφελούμενους είναι ο Πολ Μάναφορτ, διευθυντής της προεκλογικής εκστρατείας του Τραμπ το 2016, μέγας Ρεπουμπλικάνος παράγοντας στην Ουάσινγκτον, όπως και ο Ρότζερ Στόουν, άλλοτε σύμβουλος και προσωπικός φίλος του μεγιστάνα. Οι δυο τους είχαν απασχολήσει την έρευνα για τη φερόμενη ανάμιξη της Ρωσίας στην προεκλογική εκστρατεία στις ΗΠΑ το 2016.

«Κύριε πρόεδρε, η οικογένειά μου και εγώ σας ευχαριστούμε με ταπεινότητα για την προεδρική χάρη που μου απονείματε. Τα λόγια δεν αρκούν για να εκφράσουν την ευγνωμοσύνη μας», ανέφερε μέσω Twitter ο Μάναφορτ, ο οποίος εξέτιε ποινή 7,5 χρόνων κάθειρξης για διάφορες απάτες που ήρθαν στο φως στο πλαίσιο της έρευνας για την πιθανή αθέμιτη σύμπραξη της εκστρατείας του Τραμπ με τη Μόσχα που διενήργησε ο ομοσπονδιακός ειδικός εισαγγελέας Ρόμπερτ Μάλερ.

Ο Μάναφορτ κρατείτο κατ’ οίκον από τον Μάιο, εξαιτίας της πανδημίας του νέου κορωνοϊού.

Τον Ιούλιο ο Τραμπ είχε ήδη μετατρέψει την ποινή του Στόουν, που είχε καταδικαστεί για απόπειρα επηρεασμού μαρτύρων και για ψευδή ένορκη κατάθεση στο Κογκρέσο στο πλαίσιο της έρευνας για τη Ρωσία.

«Συμμορία»

Ο απερχόμενος πρόεδρος κατηγορείται πως για ακόμη μια φορά καταχράται το δικαίωμά του να απονέμει χάρη, όπως εξάλλου συνέβη στα τέλη Νοεμβρίου, όταν έδωσε χάρη στον Μάικλ Φλιν, τον πρώην σύμβουλο εθνικής ασφαλείας του Λευκού Οίκου, που καταδικάστηκε κι αυτός στο πλαίσιο της έρευνας για τη Ρωσία.

«Ο Τραμπ μόλις έδωσε χάρη σε άλλο ένα τσούρμο κακοποιών από τη συμμορία του», εξεμάνη μέσω Twitter ο τεξανός βουλευτής των Δημοκρατικών Λόιντ Ντόγκετ.

Ο πατέρας του Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρού και συμβούλου του προέδρου, συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο. Ο Τσαρλς Κούσνερ είχε καταδικαστεί σε διετή φυλάκιση για οικονομικές απάτες και άλλα αδικήματα.

Απίθανη πτυχή της υπόθεσης Κούσνερ είναι πως ο εισαγγελέας που του είχε ασκήσει την ποινική δίωξη η οποία οδήγησε στην καταδίκη του το 2004 ήταν ο Κρις Κρίστι, ο μετέπειτα κυβερνήτης της πολιτείας Νιού Τζέρζι και σύμβουλος της προεκλογικής εκστρατείας του Τραμπ.

Ο Κρίστι φέρεται να έχει πει, σύμφωνα με το CNN, πως η υπόθεση ήταν από τις «πιο ειδεχθείς και αηδιαστικές» που χειρίστηκε στην καριέρα του. Ο Τσαρλς Κούσνερ ομολόγησε στη δίκη εκείνη πως έστησε σκευωρία σε βάρος του γαμπρού του, προσλαμβάνοντας μια ιερόδουλη για να κάνει σεξ μαζί του σε μοτέλ και κατόπιν στέλνοντας βίντεο της συνεύρεσής τους στη σύζυγο — την ίδια την αδερφή του.

«Οι πάντες περίμεναν» ότι ο Τραμπ θα άρχιζε να μοιράζει χάρες «σε απαράτσικ και πιστούς του», το ότι πράγματι συμβαίνει «δεν είναι δα καμιά συνταρακτική είδηση», αλλά «το θέαμα είναι μολαταύτα αηδιαστικό» και «πολύ απέχει από το να έχει τελειώσει», προέβλεψε ο Ντέιβιντ Άξελροντ, άλλοτε σύμβουλος του Μπαράκ Ομπάμα.

Ο νέος κατάλογος δόθηκε μία ημέρα έπειτα από εκείνον με τα ονόματα 15 προσώπων στα οποία ο πρόεδρος απέμεινε χάρη και άλλων πέντε στα οποία έδειξε επιείκεια. Ανάμεσά τους, τέσσερις πρώην υπάλληλοι της διαβόητης ιδιωτικής εταιρείας ασφάλειας Blackwater, που είχαν καταδικαστεί για τη σφαγή 14 αμάχων το 2007 στη Βαγδάτη.

Εκείνο το μακελειό προκάλεσε παγκόσμια αγανάκτηση.

Στη Βαγδάτη, ο αξιωματικός της ιρακινής αστυνομίας που είχε αναλάβει να διενεργήσει την έρευνα για την υπόθεση δεν μάσησε τα λόγια του. «Τα θυμάμαι όλα σαν να ήταν χθες», είπε ο Φάρες Σαάντι. «Ήξερα πως δεν θα βλέπαμε να απονέμεται δικαιοσύνη».

Σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, οι τέσσερις τότε συμβασιούχοι της εταιρείας, όλοι τους πρώην στρατιωτικοί, «υπηρέτησαν για πολύ καιρό την πατρίδα».

Την Μπλακγουότερ, που δεν υπάρχει πλέον, ίδρυσε ένας από τους πιο παθιασμένους υποστηρικτές του Τραμπ, ο Έρικ Πρινς, που είναι επίσης αδελφός της υπουργού Παιδείας Μπέτσι ΝτεΒός.

Για μια μη κυβερνητική οργάνωση που μάχεται εναντίον της διαφθοράς, τους Πολίτες υπέρ της Ευθύνης και της Δεοντολογίας στην Ουάσινγκτον (Citizens for Responsibility and Ethics in Washington, CREW), «το μήνυμα του Τραμπ είναι ξεκάθαρο: η δικαιοσύνη δεν εφαρμόζεται αν μου ήσαστε πιστοί».

Πηγές: AΜΠΕ, AFP, Reuters