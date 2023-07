ΗΠΑ: Ο πρόεδρος Μπάιντεν αφηγείται πώς αντιμετώπισε νταή στη γειτονιά όπου μεγάλωσε

Προσκεκλημένος του Τζέι Σέτι – του οποίου το podcast «On Purpose» είναι Νο1 σε θέματα Ψυχικής Υγείας στις ΗΠΑ, σύμφωνα με στοιχεία της Chartable – ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν αφηγήθηκε ένα περιστατικό από την παιδική ηλικία του, όταν γρονθοκόπησε έναν νταή στη γειτονιά του… κατόπιν παρότρυνσης της μητέρας του.

Αφότου έπεσε θύμα επίθεσης από ένα γειτονόπουλο στο Σκράντον της Πενσιλβάνιας, η μητέρα του προέδρου των ΗΠΑ, η ιρλανδικής καταγωγής Κάθριν Τζιν Φίνεγκαν τον παρότρυνε να μην αφήσει αναπάντητη την πρόκληση.

«Η μητέρα μου είπε: Τζόι, γύρνα πίσω. Περίμενε μέχρι να σε πλησιάσει και μόλις το κάνει, χτύπα τον στη μύτη. Θα σου δώσω 50 σεντς», αφηγήθηκε ο Τζο Μπάιντεν. Όταν ρώτησε «Γιατί μαμά;», εκείνη απάντησε: «Δεν θα μπορέσεις να διασχίσεις ξανά εκείνο το δρομάκι, αν δεν το κάνεις».

«Είχα τρομοκρατηθεί. Πήγα εκεί, του έριξα μπουνιά στη μύτη και αιμόφυρτος το έβαλε στα πόδια», είπε ο Μπάιντεν.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ – ο οποίος έχει εμπειρία από συμβιβασμούς με ηγέτες ξένων χωρών αλλά και με Ρεπουμπλικάνους αντιπάλους του στο Κογκρέσο – μίλησε επίσης στον Σέτι για το πώς προσεγγίζει τις διαπραγματεύσεις.

«Προσπαθώ να καταλάβω ποια είναι τα κίνητρα κίνητρο του άλλου», είπε. «Πάντα υπάρχει μια ευκαιρία, ακόμη και με τους κακούς, την οποία μπορείς να εκμεταλλευτείς για να πετύχεις κάτι», υποστήριξε ο αμερικανός πρόεδρος.

Για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες ημέρες, ο Τζο Μπάιντεν αναφέρθηκε δημοσίως στο έβδομο εγγόνι του. Η πρώτη ήταν την Παρασκευή στο περιοδικό People.

«Έχω επτά εγγόνια», είπε στον Τζέι Σέτι ο 80χρονος πρόεδρος των ΗΠΑ.

Σε εκδήλωση που έγινε τον Απρίλιο στον Λευκό Οίκο, είχε πει πως ήταν «τρελαμένος» με τα «έξι εγγόνια» του, αναφέροντας ότι μιλούσε καθημερινά με όλα.

Ο Χάντερ Μπάιντεν, ο οποίος έχει άλλα τέσσερα παιδιά, είχε αρνηθεί να αναγνωρίσει την πατρότητα της Νέιβι (σ.σ. ηλικίας 4 ετών σήμερα) και η Λούντεν Ρόμπερτς προσέφυγε στα δικαστήρια. Τεστ DNA απέδειξε ότι ήταν ο πατέρας και ο γιος του αμερικανού προέδρου υποχρεώθηκε να καταβάλλει διατροφή, ενώ η μητέρα υπαναχώρησε στο αρχικό αίτημά της να πάρει η κόρη τους το επώνυμο Μπάιντεν.

Αναφερόμενος στον ελεύθερο χρόνο του, ο Τζο Μπάιντεν είπε στο podcast του Τζέι Σέτι ότι δεν παρακολουθεί συχνά τηλεόραση, αλλά διατηρεί ταινιοθήκη στον Λευκό Οίκο. Μια ταινία που θέλει να δει, αλλά δεν έχει καταφέρει να βρει χρόνο, είπε πως είναι το «Όπενχάιμερ» για την ανάπτυξη των ατομικών βομβών που έριξαν οι ΗΠΑ στην Ιαπωνία τον Αύγουστο του 1945.

Today on the podcast I sit down with @POTUS to talk about navigating the path of grief and making decisions under pressure. Listen to our full talk right here 👉 https://t.co/2dCqpQ0rwg pic.twitter.com/kzbhMaNNZr